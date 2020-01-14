Kraliçe 2. Elizabeth'in mesajı manşetlerde: Tarihi ve kişisel

Daily Telegraph da açıklamanın alışılmadık düzeyde kişisel olduğunu belirten bir diğer yayın organı. Gazete başyazısında, Kraliçe'nin açıklamasıyla konunun bir aile meselesi eksenine iyice oturtulduğunu belirtti. Başyazıda, "Tahta çıkış sırası William ve çocukları üzerinden kurulduğuna göre, burada Anayasal bir sıkıntı yok. Bu, bir aile meselesi ve Sandringham'daki görüşmenin bir amacı da uzlaşı sağlamaktı. Geleceğe dönük olarak aile bağlarının hatırı için bu uzlaşının sağlanmış olduğunu umalım" denildi.