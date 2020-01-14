Kraliçe 2. Elizabeth'in mesajı manşetlerde: Tarihi ve kişisel

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi görevlerini bırakma kararına (Megxit) destek verdi. Kraliçe, kendi başkanlığında gerçekleştirilen aile toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı. Toplantıyı, yapıcı bir tartışma diye nitelendiren 2. Elizabeth, "Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Tabloid basının önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Kraliçe 2. Elizabeth'in mesajını "tarihi düzeyde kişisel bir açıklama" olarak nitelendirdi. Gazeteye, Sandringham'daki "90 dakikalık duygusal zirvenin" ardından gelen bu açıklamanın Kraliçe'nin durumdan duyduğu üzüntüyü yansıttığını belirtti. Gazete, "Kraliyet danışmanlarına, bir neslin tanık olduğu en büyük Kraliyet krizi olarak nitelendirilebilecek bu durumla ilgili bu haftanın sonuna kadar bir çözümle gelmeleri söylendi" dedi.
Daily Telegraph da açıklamanın alışılmadık düzeyde kişisel olduğunu belirten bir diğer yayın organı. Gazete başyazısında, Kraliçe'nin açıklamasıyla konunun bir aile meselesi eksenine iyice oturtulduğunu belirtti. Başyazıda, "Tahta çıkış sırası William ve çocukları üzerinden kurulduğuna göre, burada Anayasal bir sıkıntı yok. Bu, bir aile meselesi ve Sandringham'daki görüşmenin bir amacı da uzlaşı sağlamaktı. Geleceğe dönük olarak aile bağlarının hatırı için bu uzlaşının sağlanmış olduğunu umalım" denildi.
The Times gazetesi de benzer şekilde, açıklamada, Sussex Dükü ve Düşesi'nden "Harry ve Meghan" olarak bahsedilmesinin "sıra dışı" olduğunu ve bunun açıklamanın "samimi tonuna uygun olduğunu" belirtti. azete, cümle cümle incelediği açıklamada Kraliçe 2. Elizabeth'in hangi mesajları verdiğini yorumladı. Haberde, altı cümlelik açıklamada dördü ilk iki cümlede olmak üzere, toplam sekiz kez aile kelimesinin geçtiğine dikkat çekildi. Kraliçe'nin torunu ve eşine karşı "anlayışlı ve sevgi dolu yaklaşmak" istediği vurgulandı.
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