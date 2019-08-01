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Kraliçe 2. Elizabeth'in Rusya’da mülkü çıktı

İngiltere dışında evi olarak nitelediği tek yer olan Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villasını geçen ay 6 milyon euro'ya satışa çıkartan Kraliçe 2. Elizabeth'in Rusya'da 4 dairesi olduğu ortaya çıktı.

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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth adına, Moskova'nın merkezinde kayıtlı dört daire olduğu belirlendi.

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    Dairelerin toplam değerinin 540 milyon rubleyi (yaklaşık 8.5 milyon dolar) bulduğu açıklandı.

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    Rus basınına göre, dairelerin üçü 2002'de, biri de 2003'de satın alındı.

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    Yapılan araştırmalarda dairelerin Kanada Büyükelçiliği için alındığı ortaya çıktı.

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    Elçilikten "Kraliçe Elizabeth anayasamıza göre Kanada'nın da kraliçesi ve devletin başı sayıldığı için, resmi kayıtlarda bu gayrimenkuller de onun adına kayıtlı" açıklaması yapıldı.
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