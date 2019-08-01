Kraliçe 2. Elizabeth'in Rusya’da mülkü çıktı

İngiltere dışında evi olarak nitelediği tek yer olan Malta'nın başkenti Valletta yakınlarındaki villasını geçen ay 6 milyon euro'ya satışa çıkartan Kraliçe 2. Elizabeth'in Rusya'da 4 dairesi olduğu ortaya çıktı.
1
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth adına, Moskova'nın merkezinde kayıtlı dört daire olduğu belirlendi.
2
Dairelerin toplam değerinin 540 milyon rubleyi (yaklaşık 8.5 milyon dolar) bulduğu açıklandı.
3
Rus basınına göre, dairelerin üçü 2002'de, biri de 2003'de satın alındı.
4
Yapılan araştırmalarda dairelerin Kanada Büyükelçiliği için alındığı ortaya çıktı.
5
Elçilikten "Kraliçe Elizabeth anayasamıza göre Kanada'nın da kraliçesi ve devletin başı sayıldığı için, resmi kayıtlarda bu gayrimenkuller de onun adına kayıtlı" açıklaması yapıldı.