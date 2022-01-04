Kraliçe 2. Elizabeth'in Tony Blair'e şövalye unvanı kararının iptali için yüz binlerce imza

Irak'ın 2003'te işgal edilebilmesi için kitle imha silahlarıyla ilgili söylediği yalanlarla tarihe geçen eski Başbakan Tony Blair'e Kraliçe 2. Elizabeth'in şövalye unvanı verme kararının iptali için açılan dilekçeye 24 saatten kısa sürede yüz binlerce kişi imza verdi. Toplanan imza sayısı 450 bini geçti.

Haberler 04.01.2022 - 09:49

Kraliçe 2. Elizabeth'in Tony Blair'e şövalye unvanı kararının iptali için yüz binlerce imza - 1

Kraliçe 2. Elizabeth'in Irak savaşı yalanları Başbakanı olarak tanımlanan Tony Blair'e en yüksek onur unvanlarından birini verme kararı, çok sert tepkilere yol açtı.


Kraliçe 2. Elizabeth'in Tony Blair'e şövalye unvanı kararının iptali için yüz binlerce imza - 2

Blair'in şövalye unvanının kaldırılması ve savaş suçlarından sorumlu tutulması için çağrıda bulunan çevrimiçi dilekçeyi 24 saatten az sürede yüz binlerce kişi imzaladı.


Kraliçe 2. Elizabeth'in Tony Blair'e şövalye unvanı kararının iptali için yüz binlerce imza - 3

Açılan dilekçeye imza verenlerin sayısı, 436 bin kişiye ulaştı.


Kraliçe 2. Elizabeth'in Tony Blair'e şövalye unvanı kararının iptali için yüz binlerce imza - 4

Dilekçeyi kaleme alan Angus Scott, Blair'in iktidarda olduğu 1997-2007 döneminde 'Birleşik Krallık anayasasına ve ulusun toplumsal dokusuna onarılamaz zarar verdiğini' dile getirdi.


Kraliçe 2. Elizabeth'in Tony Blair'e şövalye unvanı kararının iptali için yüz binlerce imza - 5

Eski başbakanı 'Britanya'yı çeşitli çatışmalara sürükleyerek sayısız masum insanın ve aynı zamanda askerlerin ölümüne yol açmakla' suçlayan dilekçede, "Sadece bunun için bile savaş suçlarından yargılanmalı. Tony Blair, özellikle de Majesteleri Kraliçe tarafından verilen herhangi bir kamu onurunu en az hak eden kişidir" denildi.

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