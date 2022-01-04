Kraliçe 2. Elizabeth'in Tony Blair'e şövalye unvanı kararının iptali için yüz binlerce imza

Haberler 04.01.2022 - 09:49
Kraliçe 2. Elizabeth'in Irak savaşı yalanları Başbakanı olarak tanımlanan Tony Blair'e en yüksek onur unvanlarından birini verme kararı, çok sert tepkilere yol açtı.
Blair'in şövalye unvanının kaldırılması ve savaş suçlarından sorumlu tutulması için çağrıda bulunan çevrimiçi dilekçeyi 24 saatten az sürede yüz binlerce kişi imzaladı.
Açılan dilekçeye imza verenlerin sayısı, 436 bin kişiye ulaştı.
Dilekçeyi kaleme alan Angus Scott, Blair'in iktidarda olduğu 1997-2007 döneminde 'Birleşik Krallık anayasasına ve ulusun toplumsal dokusuna onarılamaz zarar verdiğini' dile getirdi.
Eski başbakanı 'Britanya'yı çeşitli çatışmalara sürükleyerek sayısız masum insanın ve aynı zamanda askerlerin ölümüne yol açmakla' suçlayan dilekçede, "Sadece bunun için bile savaş suçlarından yargılanmalı. Tony Blair, özellikle de Majesteleri Kraliçe tarafından verilen herhangi bir kamu onurunu en az hak eden kişidir" denildi.