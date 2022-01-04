Kraliçe 2. Elizabeth'in Tony Blair'e şövalye unvanı kararının iptali için yüz binlerce imza

Eski başbakanı 'Britanya'yı çeşitli çatışmalara sürükleyerek sayısız masum insanın ve aynı zamanda askerlerin ölümüne yol açmakla' suçlayan dilekçede, "Sadece bunun için bile savaş suçlarından yargılanmalı. Tony Blair, özellikle de Majesteleri Kraliçe tarafından verilen herhangi bir kamu onurunu en az hak eden kişidir" denildi.