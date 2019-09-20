Kraliçe 2’nci Elizabeth'ten tamirciye çay ikramı

Kraliçe 2. Elizabeth'in eski koruma memuru Richard Griffin de daha önce benzer bir hikaye anlatmıştı. Buna göre; ABD'li turistler kraliyet mülkü bir kaleyi gezerken karşılarına çıkan 2. Elizabeth'e "Bu civarda mı yaşıyorsunuz" diye sordu. Turistlere "Evet" diye cevap veren Kraliçe, "Kraliçe ile hiç karşılaştınız mı?" sorusu üzerine ise "'Hayır' dedikten sonra Griffin'i işaret ederek, "Ama bu polis bey kendisini tanıyor" ifadelerini kullandi