Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırlayacak

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, haziran ayında ABD Başkanı Joe Biden’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Biden, gelecek ay yapılan G7 zirvesine katılmak üzere İngiltere’ye gidecek, First Lady Jill Biden da ona eşlik edecek.

Resmi plan henüz açıklanmasa da CNN’de yer alan haberde, Buckingham Sarayı ile Beyaz Saray’ın görüşme ayrıntıları üzerinde çalışmakta olduğu ve sonucun bu hafta açıklanacağı bildirildi.