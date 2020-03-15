Kraliçe Elizabeth corona virüs korkusuyla Buckingham Sarayı'ndan kaçtı

ntv.com.tr 15.03.2020 - 10:55 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 11:04
İngiltere’de corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükselirken Kraliçe II. Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı.
Kraliçe, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayı’nı terk etti.
KARANTİNADALAR
93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındı.
ETKİNLİKLER ERTELENDİ
Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelendi. Kraliçe’ye ayrıca her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği geleneksel bahçe partisini de hazirana ertelemesi tavsiye edildi.
"PANİĞE GEREK YOK" DEMİŞTİ
Kraliçe, bu ayın başlarında, salgının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiği ve ‘zorunlu hale getirilen tavsiyeler' olana kadar 'sakin kalarak hayata devam etmek gerektiği’ açıklamasını yapmıştı.
TURİST SAYISI AZALDI
Buckingham Sarayı, İngiltere’nin en çok turist çeken tarihi yapılarından biri. Corona virüs nedeniyle hem Kraliçe hem de çalışanlarıyla birlikte terk edilen sarayın ziyaretçi sayısı da oldukça azaldı.