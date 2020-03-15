Kraliçe Elizabeth corona virüs korkusuyla Buckingham Sarayı'ndan kaçtı

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Kraliçe, ayrılana kadar sarayda pek çok kişiyle buluştu. Ancak 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor” dedi.