Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i onun hediyesiyle andı

Kraliçe Elizabeth, dün gerçekleştirdiği havacılık şirketi ziyaretinde eşinin yıllar önce verdiği hediyeyi üzerinde taşıyarak, 73 yıllık eşini andı.

ntv.com.tr 23.05.2021 - 11:02

Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i onun hediyesiyle andı - 1

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, dün İngiltere'nin güneydoğusundaki Portsmouth kentinde, kendi adını taşıyan havacılık şirketini ziyaret etti.

Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i onun hediyesiyle andı - 2
Kraliçe Elizabeth, ziyarette Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Deniz Piyadeleri personeli ile bir araya geldi.
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i onun hediyesiyle andı - 3
Ziyaret esnasında 95 yaşındaki Kraliçe'nin, nisan ayında kaybettiği 73 yıllık eşi Prens Philip'i unutmadığı görüldü.
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i onun hediyesiyle andı - 4
Kraliçe, kırmızı paltosunun üzerine ortasında elmas taşlar bulunan altın bir broş takmıştı.
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i onun hediyesiyle andı - 5
Bu broşu, Kraliçe'ye 1966 yılında eşi Prens Philip hediye etmişti.
Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i onun hediyesiyle andı - 6
Prens Philip, 9 Nisan'da 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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