Kraliçe Elizabeth günler sonra ilk kez

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth, günler sonra görüntülendi. Kraliçe, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter'ı Windsor Kalesi'nde kabul etti. 95 yaşındaki Kraliçe'nin destek almadan tek başına ayakta durduğu görüldü.

Haberler 18.11.2021 - 09:39

Kraliçe Elizabeth günler sonra ilk kez - 1

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan ve son olarak belini de incittiği açıklanan kamuoyunun karşısına çıktı.


Kraliçe Elizabeth günler sonra ilk kez - 2

Kraliçe Elizabeth 19 Ekim'den beri ilk yüz yüze etkinliğini gerçekleştirdi.


Kraliçe Elizabeth günler sonra ilk kez - 3

Kraliçe, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter'ı Windsor Kalesi'nde kabul etti. Kraliçe görevini bırakmaya hazırlanan Carter ile bir süre sohbet etti.


Kraliçe Elizabeth günler sonra ilk kez - 4

Elizabeth, 1. dünya savaşında hayatını kaybedenler için pazar günü düzenlenen Anma etkinliğine belini incittiği için katılamamıştı. Bu durum sağlığıyla ilgili endişeleri artırmıştı.


Kraliçe Elizabeth günler sonra ilk kez - 5

Doktorları, kontrol amacıyla 20 Ekim'de bir gece hastanede kalan Kraliçe'ye, bir ay dinenmesini tavsiye etmişti. Ancak Kraliçe, yorucu olmayan bazı etkinliklere katılmayı sürdürüyordu.

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