Kraliçe Elizabeth günler sonra ilk kez

Haberler 18.11.2021 - 09:39
Sağlık sorunlarıyla gündemde olan ve son olarak belini de incittiği açıklanan Kraliçe Elizabeth kamuoyunun karşısına çıktı.
Kraliçe Elizabeth 19 Ekim'den beri ilk yüz yüze etkinliğini gerçekleştirdi.
Kraliçe, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter'ı Windsor Kalesi'nde kabul etti. Kraliçe görevini bırakmaya hazırlanan Carter ile bir süre sohbet etti.
Elizabeth, 1. dünya savaşında hayatını kaybedenler için pazar günü düzenlenen Anma etkinliğine belini incittiği için katılamamıştı. Bu durum sağlığıyla ilgili endişeleri artırmıştı.
Doktorları, kontrol amacıyla 20 Ekim'de bir gece hastanede kalan Kraliçe'ye, bir ay dinenmesini tavsiye etmişti. Ancak Kraliçe, yorucu olmayan bazı etkinliklere katılmayı sürdürüyordu.