Kraliçe Elizabeth hastalığın ardından dönüyor

Haberler 12.11.2021 - 07:42
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe Elizabeth bu hafta sonu bir törene katılacak.
Kraliçe, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel Remembrance Sunday adlı etkinliğe katılacak.
95 yaşındaki Elizabeth, başkent Londra'da yapılacak töreni bir balkondan takip edecek.
Kraliçe geçtiğimiz ay bir geceyi hastanede geçirmiş, doktor tavsiyesi üzerine Glasgow'daki iklim zirvesine katılma planını iptal etmişti.
Önümüzdeki yıl tahttaki 70'inci yılını kutlayacak olan Elizabeth, dinlenme döneminde masa başı görevlerini yapmaya devam ediyordu.