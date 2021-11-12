Kraliçe Elizabeth hastalığın ardından dönüyor

Doktor tavsiyesiyle bir süredir dinlenen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, iki hafta sonra ilk kez bir törene katılacak.

Haberler 12.11.2021 - 07:42

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hafta sonu bir törene katılacak.


Kraliçe Elizabeth hastalığın ardından dönüyor - 2

Kraliçe, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel Remembrance Sunday adlı etkinliğe katılacak.


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95 yaşındaki Elizabeth, başkent Londra'da yapılacak töreni bir balkondan takip edecek.


Kraliçe Elizabeth hastalığın ardından dönüyor - 4

Kraliçe geçtiğimiz ay bir geceyi hastanede geçirmiş, doktor tavsiyesi üzerine Glasgow'daki iklim zirvesine katılma planını iptal etmişti.


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Önümüzdeki yıl tahttaki 70'inci yılını kutlayacak olan Elizabeth, dinlenme döneminde masa başı görevlerini yapmaya devam ediyordu.

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