Kraliçe Elizabeth için şef aranıyor

Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth'e hizmet etmek için şef ilanı verildi. Şef için aranan özellik ve alacağı maaş da belirlendi.
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İngiltere'de Buckingham Sarayı'nda birinci sınıf mutfakta çalışmak üzere üst düzey şef arandığı bildirildi.
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Yayınlanan ilanda, alınacak şefte aranan özellikler arasında farklı dünya mutfaklarına ilgili olması da yer aldı.
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İlana başvuranlar arasından seçilecek kişi sarayda kalacak böylece yemek ve konaklama masrafı da olmayacak.
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Bununla beraber bu pozisyon için belirlenen maaşın 22 bin sterlin (155 bin TL) olduğu ifade edildi.
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İşe alınacak şefin en yüksek standartlarda hizmet sunması bekleniyor.