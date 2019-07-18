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Kraliçe Elizabeth için şef aranıyor

Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth'e hizmet etmek için şef ilanı verildi. Şef için aranan özellik ve alacağı maaş da belirlendi.

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    İngiltere'de Buckingham Sarayı'nda birinci sınıf mutfakta çalışmak üzere üst düzey şef arandığı bildirildi.

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    Yayınlanan ilanda, alınacak şefte aranan özellikler arasında farklı dünya mutfaklarına ilgili olması da yer aldı.


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    İlana başvuranlar arasından seçilecek kişi sarayda kalacak böylece yemek ve konaklama masrafı da olmayacak.


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    Bununla beraber bu pozisyon için belirlenen maaşın 22 bin sterlin (155 bin TL) olduğu ifade edildi.


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    İşe alınacak şefin en yüksek standartlarda hizmet sunması bekleniyor.
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