'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı geleceğin kraliçesi olarak görüyor'

Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen Katie Nicholl, Kraliçe II. Elizabeth'in Kate Middleton'ı "Geleceğin kraliçesi" olarak gördüğünü dile getirdi.

29.06.2021 - 14:36

'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı geleceğin kraliçesi olarak görüyor' - 1
Channel 5'da yayımlanan "Kate: Our Queen in Waiting" (Kate: Gelecekteki Kraliçemiz) isimli belgesel Middleton'ın geleceğine dair bazı soruları gündeme getirdi.


'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı geleceğin kraliçesi olarak görüyor' - 2
Anlatıcı David Riley belgeselde şu sözleri aktardı: "Kate'in Kraliyet'te artan güveni en üst düzeyde açık bir biçimde tanınmıştı. Düşes 2018'de Kraliyet Ailesi Nişanı'nı takarken görülmüştü."


'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı geleceğin kraliçesi olarak görüyor' - 3
Kraliçe daha önce Galler Prensesi Diana, Wessex Kontesi Sophie ve Cornwall Düşesi Camilla'yı bu nişanla onurlandırmıştı.


'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı geleceğin kraliçesi olarak görüyor' - 4
Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen Katie Nicholl Cambridge Düşesi'nin taktığı nişanı şu şekilde yorumladı: "Nişan elbisenin yakasına takılan sarı rozetti. Sanırım bu Kraliçe'nin aileye yaptığı katkılardan dolayı Kate'e teşekkür etme şekliydi."


'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı geleceğin kraliçesi olarak görüyor' - 5
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Nicholl, Middleton'ı "Geleceğin kraliçesi" olarak gördüğünü öne sürdü.

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