'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı geleceğin kraliçesi olarak görüyor'

Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen Katie Nicholl, Kraliçe II. Elizabeth'in Kate Middleton'ı "Geleceğin kraliçesi" olarak gördüğünü dile getirdi.

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29.06.2021 - 14:36

Channel 5'da yayımlanan "Kate: Our Queen in Waiting" (Kate: Gelecekteki Kraliçemiz) isimli belgesel Middleton'ın geleceğine dair bazı soruları gündeme getirdi.







Anlatıcı David Riley belgeselde şu sözleri aktardı: "Kate'in Kraliyet'te artan güveni en üst düzeyde açık bir biçimde tanınmıştı. Düşes 2018'de Kraliyet Ailesi Nişanı'nı takarken görülmüştü."







Kraliçe daha önce Galler Prensesi Diana, Wessex Kontesi Sophie ve Cornwall Düşesi Camilla'yı bu nişanla onurlandırmıştı.







Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen Katie Nicholl Cambridge Düşesi'nin taktığı nişanı şu şekilde yorumladı: "Nişan elbisenin yakasına takılan sarı rozetti. Sanırım bu Kraliçe'nin aileye yaptığı katkılardan dolayı Kate'e teşekkür etme şekliydi."







Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Nicholl, Middleton'ı "Geleceğin kraliçesi" olarak gördüğünü öne sürdü.