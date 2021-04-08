Kraliçe Elizabeth kraliyet tarihinde ilk kez Buckingham Sarayı'nda piknik izni verdi

İskoçya’nın Edinburgh şehrinde bulunan Holyroodhouse Sarayı da 26 Nisan’da ziyarete açılacak. Dünyanın en eski ve en büyük kalesi olan Windsor da yeniden 17 Mayıs’ta açılıyor.

Prens Charles ve eşi Düşes Camilla’nın yaşadığı Clarence Konutu, Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank’in yaşadığı Frogmore Kır Evi ise henüz bilinmeyen bir zamana kadar ziyarete kapalı tutulacak.