Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı Kuzey İrlanda ziyareti iptal edildi

Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde bugün ve yarın bir dizi görev üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için hayal kırıklığına uğradı. Kraliçe, Kuzey İrlanda halkına en içten iyi dileklerini gönderiyor ve gelecekte ziyaret etmeyi dört gözle bekliyor" denildi.