Kraliçe Elizabeth yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde: Oğlu Prens Charles temsil edecek

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ancak basına iyileştiği yönünde bilgiler ve fotoğraflar servis edilen Kraliçe 2. Elizabeth bir etkinliğini daha iptal etti. Kraliçe'yi oğlu Prens Charles temsil edecek.

Haberler 12.03.2022 - 16:27

Kraliçe Elizabeth yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde: Oğlu Prens Charles temsil edecek - 1

İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde. Buna neden olan ise pazartesi günü katılacağı bir etkinlikte değişikliğe gitmesi.


Kraliçe Elizabeth yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde: Oğlu Prens Charles temsil edecek - 2

Elizabeth'in, sağlık sorunları nedeniyle bir programını daha iptal etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Buna göre, Kraliçe'yi Galler Prensi olan oğlu Charles temsil edecek.


Kraliçe Elizabeth yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde: Oğlu Prens Charles temsil edecek - 3

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe, Kraliyet Ailesi ile düzenlemeleri görüştükten sonra, Galler Prensi'nden Majestelerini pazartesi günü Westminster'deki Aziz Peter Kilisesi'nde temsil etmesini istedi" denildi.


Kraliçe Elizabeth yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde: Oğlu Prens Charles temsil edecek - 4

Kraliçe'nin diğer günlerdeki planlanan diğer programlarına devam edeceği kaydedildi.


Kraliçe Elizabeth yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde: Oğlu Prens Charles temsil edecek - 5

95 yaşındaki Kraliçe son olarak corona virüsü atlatmış ancak baston kullanırken çekilen kareleri endişe yaratmıştı.

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