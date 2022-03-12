Kraliçe Elizabeth yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde: Oğlu Prens Charles temsil edecek

Haberler 12.03.2022 - 16:27
İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde. Buna neden olan ise pazartesi günü katılacağı bir etkinlikte değişikliğe gitmesi.
Elizabeth'in, sağlık sorunları nedeniyle bir programını daha iptal etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Buna göre, Kraliçe'yi Galler Prensi olan oğlu Charles temsil edecek.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe, Kraliyet Ailesi ile düzenlemeleri görüştükten sonra, Galler Prensi'nden Majestelerini pazartesi günü Westminster'deki Aziz Peter Kilisesi'nde temsil etmesini istedi" denildi.
Kraliçe'nin diğer günlerdeki planlanan diğer programlarına devam edeceği kaydedildi.
95 yaşındaki Kraliçe son olarak corona virüsü atlatmış ancak baston kullanırken çekilen kareleri endişe yaratmıştı.