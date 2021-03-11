Kraliçe Elizabeth’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Telefonla arayacak
Prens Harry ve Meghan Markle'ın ses getiren ve ardından Buckingham Sarayı'ndan açıklama gelen röportajı sonrası Kraliçe Elizabeth ikiliye zeytin dalı uazatacak. İngiliz basınında yer alan bilgiye göre; Kraliçe, çiftle bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
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11.03.2021 - 09:41
Kraliçe Elizabeth, Oprah Winfrey’e verdikleri röportajla dünya gündeminde geniş yankı bulan Prens Harry ve Meghan Markle çiftine zeytin dalı uzatmaya hazırlanıyor.
Kraliçe'nin resmi yanıtların dışında, çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi.
Daily Mail'in haberine göre; Resmi açıklamada “Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin sevilen üyeleri olarak kalacaklar” açıklamasının ardından Kraliçe Elizabeth bunu bizzat çifte ifade edecek.
Kraliçe’nin ikiliye zeytin dalı uzatmak istediğini yazan İngiliz basını, önümüzdeki günlerde bir telefon görüşmesinin gerçekleşeceğini de vurguladı.
Röportajın ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Beyonce ve Hillary Clinton gibi isimler başta olmak üzere Meghan Markle'a destek mesajları da gelmişti.
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