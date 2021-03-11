Kraliçe Elizabeth’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Telefonla arayacak

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ses getiren ve ardından Buckingham Sarayı'ndan açıklama gelen röportajı sonrası Kraliçe Elizabeth ikiliye zeytin dalı uazatacak. İngiliz basınında yer alan bilgiye göre; Kraliçe, çiftle bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

11.03.2021 - 09:41

Kraliçe Elizabeth’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Telefonla arayacak - 1
Kraliçe Elizabeth, Oprah Winfrey’e verdikleri röportajla dünya gündeminde geniş yankı bulan Prens Harry ve Meghan Markle çiftine zeytin dalı uzatmaya hazırlanıyor.


Kraliçe Elizabeth’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Telefonla arayacak - 2
Kraliçe'nin resmi yanıtların dışında, çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi.


Kraliçe Elizabeth’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Telefonla arayacak - 3
Daily Mail'in haberine göre; Resmi açıklamada “Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin sevilen üyeleri olarak kalacaklar” açıklamasının ardından Kraliçe Elizabeth bunu bizzat çifte ifade edecek.


Kraliçe Elizabeth’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Telefonla arayacak - 4
Kraliçe’nin ikiliye zeytin dalı uzatmak istediğini yazan İngiliz basını, önümüzdeki günlerde bir telefon görüşmesinin gerçekleşeceğini de vurguladı.
Kraliçe Elizabeth’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Telefonla arayacak - 5
Röportajın ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Beyonce ve Hillary Clinton gibi isimler başta olmak üzere Meghan Markle'a destek mesajları da gelmişti.

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