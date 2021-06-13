Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour)

Kraliçe Elizabeth'in 95'inci doğum günü için gerçekleştirilen Trooping the Colour adlı askeri geçit töreni, bu yıl da salgın nedeniyle her zamankinden farklı yapıldı.

ntv.com.tr - AP 13.06.2021 - 09:44 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 09:46

Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 1
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in resmi doğum günü kutlaması bu yıl da salgın nedeniyle her zamankinden farklı oldu.
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 2
21 Nisan 1926 doğumlu olan Kraliçe için her yıl 12 Haziran'da yapılan Trooping the Colour adlı askeri geçit töreni, dün Windsor'da düzenlendi.
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 3
Windsor Kalesi'ndeki askeri geçidi, geçen yılki gibi Kraliçe tek başına seyretti.
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 4
Normalde bu etkinlikte, tüm kraliyet üyeleri Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkar, halkı selamlayarak gösteriyi izlerdi.
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 5
İşte jet uçakları ile birlikte askeri bandonun gerçekleştirdiği renkli doğum günü gösterisinden yansıyanlar...
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 6
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 7
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 8
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 9
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 10
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 11
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 12
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 13
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 14
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 15
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 16
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 17
Kraliçe Elizabeth'e 95'inci doğum günü kutlaması (Trooping the Colour) - 18

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER