Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk)

Kraliyet tarihinde bir gerçekleşti ve 1895'ten beri ilk kez Kraliçe'nin doğum günü kutlaması Buckingham Sarayı'nda değil Windsor Kalesi'nde yapıldı. Karantinadaki Kraliçe'nin ayağına götürülen resmi geçit küçük çaplı oluşuyla da tarihe geçti.

ntv.com.tr 14.06.2020 - 09:54 | Son Güncelleme : 14.06.2020 - 10:09

Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 1

Kraliçe Elizabeth'in doğum günü kutlaması için her yıl düzenlenen Trooping the Colour adlı resmi geçit etkinliği bu yıl corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Yerine, Kraliçe için küçük çaplı bir kutlama düzenlendi.

Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 2

Kraliçe'nin yaklaşık 70 yıllık hükümdarlığı boyunca Londra'da düzenlenen ve şehre binlerce turisti çeken etkinlik ilk kez bu yıl yapılmadı.

Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 3

Bu yıl az sayıda asker ve askeri müzisyen Windsor Kalesi'ndeki hükümdara gösteri yaptı. Kraliçe, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yürüyüş yapan askerleri izlemeden önce kraliyet selamı verdi. Bu, mart ayında karantinaya giren Kraliçe'nin resmi etkinlikte ilk boy gösterişiydi.

Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 4

Kraliçe aslında 94 yaşına 21 Nisan'da girdi. Ancak resmi doğum günü kutlaması Trooping the Colour adlı geçit töreniyle her yıl haziran ayında yapılıyor. 'Renkler', İngiliz ordusunun farklı alaylarını temsil eden bayrakları ifade ediyor.

Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 5
Etkinlikte genellikle yüzlerce asker ve atlı askerin geçit töreni, kraliyet ailesinin geçit alayı ve Buckingham Sarayı üzerinde Kraliyet Hava Kuvvetleri gösterisi yer alıyor.
Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 6

Kraliçe Victoria'nın onuruna 1895'te düzenlenen törenden beri Windsor Kalesi'nde böyle bir kutlama yapılmamıştı. Her yıl Buckingham Sarayı'nda gerçekleşiyordu tören. Bu anlamda kraliyet tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 7
İşte Kraliçe'nin doğum gününden yansıyanlar...
Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 8
Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 9
Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 10
Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 11
Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 12
Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 13
Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 14
Kraliçe Elizabeth'e corona etkili kısıtlı doğum günü kutlaması (Kraliyet tarihinde bir ilk) - 15

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