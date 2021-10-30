Kraliçe Elizabeth'e en az iki hafta dinlenme önerisi

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan, Kuzey İrlanda seyahati iptal edilen Kraliçe Elizabeth'in doktorları en az iki hafta dinlenmesini önerdi.

Haberler 30.10.2021 - 10:12

Kraliçe Elizabeth'e en az iki hafta dinlenme önerisi - 1

'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu.


Kraliçe Elizabeth'e en az iki hafta dinlenme önerisi - 2

Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, doktorların daha önce Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu hatırlatılarak, şimdi de en az iki hafta boyunca dinlenmesinin tavsiye edildiği aktarıldı.


Kraliçe Elizabeth'e en az iki hafta dinlenme önerisi - 3

Kraliçe'nin bu süre zarfında bazı online görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ifade edilen açıklamada, ancak herhangi bir resmi ziyaret yapmayacağı kaydedildi.


Kraliçe Elizabeth'e en az iki hafta dinlenme önerisi - 4

Açıklamada, tavsiye doğrultusunda Kraliçe'nin 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için 13 Kasım'da düzenlenecek anma festivaline katılamayacağı ancak ertesi günkü Ulusal Anma Töreni'ne katılma niyetinde olduğu vurgulandı.


Kraliçe Elizabeth'e en az iki hafta dinlenme önerisi - 5

Kraliçe'nin endişe veren sağlık sıkıntıları nedeniyle Kraliyet Ailesi onun herhangi bir resmi törene yalnız başına katılmasını istemiyor.

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