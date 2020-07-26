Kraliçe Elizabeth'e özel tablo

Kraliçe Elizabeth, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan kendi portresinin yer aldığı yağlı boya tablosunun açılışına internet üzerinden görüntülü katıldı.

DHA 26.07.2020 - 15:08

Kraliçe Elizabeth'e özel tablo - 1
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, diplomasiye katkılarından dolayı Kraliçe Elizabeth’in yağlı boya tablosunu yaptırdı.


Kraliçe Elizabeth'e özel tablo - 2
Tablonun açılışına internet üzerinden görüntülü katılan Kraliçe Elizabeth, espri yaparak resimdeki fincanda neden çay olmadığını sordu.


Kraliçe Elizabeth'e özel tablo - 3
Resmi yapan Miriam Escofet yağlı boya tablo için, Kraliçe Elizabeth ile iki defa görüştü.


Kraliçe Elizabeth'e özel tablo - 4
Bu görüşmeler sırasında tablonun eskiz çalışmalarını hazırlayan Escofet, “Çok olumlu tepki gösterdi. Gülümsüyordu, (tablonun) ne kadar süreceğini ve başka projelerim olup olmadığını sordu” dedi.

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