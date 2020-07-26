Kraliçe Elizabeth'e özel tablo

Resmi yapan Miriam Escofet yağlı boya tablo için, Kraliçe Elizabeth ile iki defa görüştü.

Bu görüşmeler sırasında tablonun eskiz çalışmalarını hazırlayan Escofet, “Çok olumlu tepki gösterdi. Gülümsüyordu, (tablonun) ne kadar süreceğini ve başka projelerim olup olmadığını sordu” dedi.