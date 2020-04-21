Kraliçe Elizabeth’e uzaktan doğum günü kutlaması (Kraliçe’nin bilinmeyenleri)

KUTLAMA İPTAL

Kraliçe II. Elizabeth bugün 94 yaşına girdi. 68 yıldır tahtta olan Kraliçe için bu yıl tarihi bir doğum günü kutlaması olacak. Zira her yıl Londra’nın farklı noktalarında top atışlarıyla yapılan kutlamalar bu yıl corona virüs engeline takılarak iptal edildi.