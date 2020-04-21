Kraliçe Elizabeth’e uzaktan doğum günü kutlaması (Kraliçe’nin bilinmeyenleri)

Bugün 94’üncü yaşına giren İngiltere Kraliçesi Elizabeth için corona virüs salgını nedeniyle kutlama yapılmıyor. Kraliyet üyeleri sosyal medya üzerinden Kraliçe'yi kutladı. Doğum günü dolayısıyla Kraliçe’nin özel hayatı ve 68 yıllık taht serüveninin bilinmeyenleri gündemde. İşte Kraliçe’ye dair ilginç bilgiler...

21.04.2020 - 13:01 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 13:07

KUTLAMA İPTAL

Kraliçe II. Elizabeth bugün 94 yaşına girdi. 68 yıldır tahtta olan Kraliçe için bu yıl tarihi bir doğum günü kutlaması olacak. Zira her yıl Londra’nın farklı noktalarında top atışlarıyla yapılan kutlamalar bu yıl corona virüs engeline takılarak iptal edildi.

Kraliçe, tarihi bir karar alarak doğum günü kutlamalarının salgın günlerine uygun olmayacağı düşüncesiyle sadece internetten kutlama yapılmasını istedi. Her yıl haziran ayının ikinci cumartesi günü yapılan büyük doğum günü kutlamalarının da bu yıl salgın nedeniyle yapılamayacağı düşünülüyor.

SOSYAL MEDYADAN KUTLADILAR

Torunu Prens William ile Kate Middleton, oğlu Prens Charles ile eşi Camilla, diğer kraliyet mensupları ve İngiliz Ordusu, Kraliçe’nin doğum gününü Instagram paylaşımlarıyla kutladı. Prens Harry ve Meghan Markle'dan herhangi bir kutlama açıklaması gelmedi.

94 yaşındaki Kraliçe’nin özel hayatında ve 68 yıllık taht serüveninde neler yaşandı? İşte Kraliçe Elizabeth’in bazı bilinmeyen yönleri...
  • 1990 yılına kadar saçlarını düzenli olarak boyatan Kraliçe, o yıldan bu yana rengine dokunmuyor.
  •  Kraliçe, sohbet ettiği birinden sıkıldığını göstermek ve hizmetkarlarından yardım istemek için çantasını koluna asıyor.
  • Kaliçe’nin düğününe gelen görkemli hediyeler arasında, Etiyopya İmparatoru’ndan bir altın taç, Aga Han’dan bir kestane rengi kısrak ve Çang Kay Şek’ten 175 parça porselen yemek takımı da bulunuyor.
  • Thames Nehri’ndeki Kuğu’ların tamamı, ortaçağdan kalma bir gelenek ile Kraliçe’nin özel mülkü sayılıyor. Yasalara göre, kuğu eti yeme hakkına da sadece o sahip.
  • Kraliçe, corgi türü köpeklerinin mamasını bizzat gümüş bir çatal kaşık takımı ile karıştırıyor. Hergün köpeklerine saat tam 5’te bisküvi, pişmiş et ikramı yapıyor.
  • Kraliçe ve ailesi, ülkedeki 45 milyon insanın sahip olduğu miktarın tam dörtte biri kadar araziye sahip.
  •  Sahip olduğu gayrimenkuller ve paha biçilmez sanat koleksiyonu haricinde kişisel servetinin 300 milyon sterlin olduğu sanılıyor, 1992 yılından bu yana vergi ödüyor. Eşi ve annesi ile kendisi haricinde kraliyet ailesinin tamamının, devletin hazinesinden yıllık önedek alması uygulamasına son verdi. 
  • Özel masasında yazı yazdığı kağıdın altına özel bir siyah kağıt kullanarak, “kopya” alınmasını ve böylece devlet sırlarının sızmasını önlüyor.
  • Kız kardeşi Prenses Margaret’in intihar edeceği söylentilerine karşı, bir keresinde “Hiç merak etmeyin, yatak odası zaten birinci katta” dediği rivayet olunur.
  • Scrabble oyununu çok seven Kraliçe’nin internette sörf yapmaya merak saldığı söyleniyor. Hiç kitap okumayan Elizabeth’in sadece atlarla ilgili kitaplara meraklı olduğu biliniyor.
  •  72 yıldır evli olduğu Prens Philip (Edinburgh Dükü) ile ilk ilgilenişi 13 yaşında oldu. 1946 yılında Philip’in Uzakdoğu’dan dönüşünde, gramofonda Philip’e duyuracak biçimde “People Will Say We’re In Love” (Herkes, birbirimize aşık olduğumuzu söyleyecek) şarkısını defalarca çaldığı söyleniyor. Bu şarkıyı dinleyen Philip ertesi yıl Britanya vatandaşlığına geçti ve “Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg” olan soyadını Mountbatten olarak değiştirdi.
  • The Crown dizisinde de gösterildiği üzere Kraliçe, eşi ile ayrı yatak odalarında uyuyor. Fransa’da özel bir partide Philip’in bir dostuna “Eşimle ilk yıllarımda Elizabeth’in seks isteği hayli kabarıktı” dediği aktarılmıştı.
  • Eşi ile birlikte fotoğraflarının hediye edileceği kişilere göre, çerçeve seçimi yapılıyor. Devlet başkanlarına gümüş çerçeve, daha alt yetkililere mavi deri çerçeve, kahverengi deri çerçeve ile veriliyor. Kendi saray hizmetkarlarına ise çerçevesiz veriliyor.
  • Her gece Elizabeth Arden marka gül kokulu sabunla yıkanan Kraliçe, banyosunda doğal deniz süngeri kullanıyor. Bu sünger her hafta limon suyu ve tuzlu su ile yıkanarak temiz ve taze kalması sağlanıyor.
  • Fotoğraf çekmeye bayılan Kraliçe, Leica makinesi ile arada bir, kimse görmeden fotoğraflar çekiyor.
  • En sevdiği devlet başkanı Nelson Mandela’dır. Mandela’nın Londra ziyareti sırasında Phil Collins konserini izlerken, konuk devlet başkanı Mandela ayağa kalkıp müzikle dans etmeye başlayınca, inanılmaz biçimde o da kalkıp Mandela’yı taklit 

    etmeye çalıştı.

  • Hayvanlara çok düşkündür. Bir saray hizmetkarı, kızının hasta olduğunu Kraliçe’ye yazar ve “Vaftiz annesi” olarak birkaç satır yanıt bekler ancak hiçbir yanıt alamaz. Birkaç yıl sonra, Kraliçe’nin köpeklerinden biri öldüğünde taziye mesajı gönderir. Kraliçe’den 6 sayfalık duygulu bir yanıt gelir.
  • Prens Charles’ın şimdi eşi  Camilla için “Biraz fazla kullanılmış gözüküyor” dediği, ilk eşi Prenses Diana için de “Çılgın” dediği rivayet olunur.
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