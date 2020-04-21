Kraliçe Elizabeth’e uzaktan doğum günü kutlaması (Kraliçe’nin bilinmeyenleri)

21.04.2020 - 13:01 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 13:07
KUTLAMA İPTAL
Kraliçe II. Elizabeth bugün 94 yaşına girdi. 68 yıldır tahtta olan Kraliçe için bu yıl tarihi bir doğum günü kutlaması olacak. Zira her yıl Londra’nın farklı noktalarında top atışlarıyla yapılan kutlamalar bu yıl corona virüs engeline takılarak iptal edildi.
Kraliçe, tarihi bir karar alarak doğum günü kutlamalarının salgın günlerine uygun olmayacağı düşüncesiyle sadece internetten kutlama yapılmasını istedi. Her yıl haziran ayının ikinci cumartesi günü yapılan büyük doğum günü kutlamalarının da bu yıl salgın nedeniyle yapılamayacağı düşünülüyor.
SOSYAL MEDYADAN KUTLADILAR
Torunu Prens William ile Kate Middleton, oğlu Prens Charles ile eşi Camilla, diğer kraliyet mensupları ve İngiliz Ordusu, Kraliçe’nin doğum gününü Instagram paylaşımlarıyla kutladı. Prens Harry ve Meghan Markle'dan herhangi bir kutlama açıklaması gelmedi.94 yaşındaki Kraliçe’nin özel hayatında ve 68 yıllık taht serüveninde neler yaşandı? İşte Kraliçe Elizabeth’in bazı bilinmeyen yönleri...
etmeye çalıştı.