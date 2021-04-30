Kraliçe Elizabeth'in canavar figürlerini temsil eden madeni para

Birleşik Kralık'ta bugüne kadarki en büyük madeni para üretildi. 10 kilo ağırlındaki altın paranın yapılması 400 saati buldu. Madeni paranın üzerinde Kraliçe Elizabeth'in 10 canavarının figürleri yer alıyor. Bu canavarlar Elizabeth'in soyağacını temsil eden on hanedan heykeli olarak biliniyor. (Fotoğraflar: Reuters)

30.04.2021 - 10:26

Kraliçe Elizabeth'in canavar figürlerini temsil eden madeni para - 1
Birleşik Kralık'ta bugüne kadarki en büyük madeni para üretildi. Tam 10 kilo ağırlığında 20 santim genişliğinde olan para ülkede bu özelliklere sahip olan, ilk para olma özelliğini taşıyor.


Kraliçe Elizabeth'in canavar figürlerini temsil eden madeni para - 2
Yaklaşık 115 bin lira değerindeki altın paranın üretimi 400 saatten fazla sürdü. Parlatma işlemlerinin tamamlanması 4 günü buldu.


Kraliçe Elizabeth'in canavar figürlerini temsil eden madeni para - 3
Üreticilerden biri yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükte ve bu güzellikte bir şey üretmek için tüm zanaat becerilerimizi ve son teknoloji ekipmanlar kullandık" dedi.


Kraliçe Elizabeth'in canavar figürlerini temsil eden madeni para - 4
Madeni paranın üzerinde Kraliçe Elizabeth'in 10 canavarının figürleri yer alıyor.


Kraliçe Elizabeth'in canavar figürlerini temsil eden madeni para - 5
Bu canavarlar Elizabeth'in soyağacını temsil eden on hanedan heykeli olarak biliniyor. Bu heykeler 1953'te Kraliçenin taç giyme töreni için Westminster kilisesine konulmuştu.

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