Kraliçe Elizabeth'in canavar figürlerini temsil eden madeni para

Birleşik Kralık'ta bugüne kadarki en büyük madeni para üretildi. 10 kilo ağırlındaki altın paranın yapılması 400 saati buldu. Madeni paranın üzerinde Kraliçe Elizabeth'in 10 canavarının figürleri yer alıyor. Bu canavarlar Elizabeth'in soyağacını temsil eden on hanedan heykeli olarak biliniyor. (Fotoğraflar: Reuters)

Abone ol Paylaş









30.04.2021 - 10:26

Birleşik Kralık'ta bugüne kadarki en büyük madeni para üretildi. Tam 10 kilo ağırlığında 20 santim genişliğinde olan para ülkede bu özelliklere sahip olan, ilk para olma özelliğini taşıyor.







Yaklaşık 115 bin lira değerindeki altın paranın üretimi 400 saatten fazla sürdü. Parlatma işlemlerinin tamamlanması 4 günü buldu.







Üreticilerden biri yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükte ve bu güzellikte bir şey üretmek için tüm zanaat becerilerimizi ve son teknoloji ekipmanlar kullandık" dedi.







Madeni paranın üzerinde Kraliçe Elizabeth'in 10 canavarının figürleri yer alıyor.







Bu canavarlar Elizabeth'in soyağacını temsil eden on hanedan heykeli olarak biliniyor. Bu heykeler 1953'te Kraliçenin taç giyme töreni için Westminster kilisesine konulmuştu.