Kraliçe Elizabeth'in doğum günü kutlaması corona virüs nedeniyle iptal

Kraliçe Elizabeth kısa süre önce salgınla ilgili özel bir yayın yaparak "Birleşmiş ve kararlı kalmaya devam edersek bunun üstesinden geleceğimize güvence vermek istiyorum" demişti. Kraliçe, halktan corona virüse karşı İkinci Dünya Savaşı ruhunu canlandırarak dayanışma içerisinde mücadele etmelerini istemişti. Kraliçe’nin TV’den halka hitabı, taht tarihinde dördüncü kez yaşandı.