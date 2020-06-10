Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburg Dükü Prens Philip 99 yaşına girdi. Buckingham Sarayı, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada olan çiftin Windsor Kalesi'ndeki konutları önünde çekilen son fotoğrafını ve nostaljik fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak Prens'in doğum gününü kutladı.

ntv.com.tr - DHA 10.06.2020 - 13:31 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 13:48

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 1
İngiltere Kaliçesi Elizabeth'in eşi Edinburg Dükü Prens Philip 99 yaşına girdi. Buckingham Sarayı, Covid-19 nedeniyle evden çıkmayan çiftin geçen hafta çekilen bu fotoğrafını yayınladı.
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 2
Buckingham Sarayı ayrıca çiftin nostaljik fotoğraflarına da yer vererek Prens Philip'in doğum gününü kutladı.
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 3
Veliaht Prens William ve Prens Harry’nin büyük babası Prens Philip ile Kraliçe Elizabeth 72 yıldır evli. Kraliçe de bu yıl 94 yaşına girdi.
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 4
Doğumunda Philip Mountbatten adı verilen Philip'e Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi unvanı verilmişti.
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 5
Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunuyor.
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 6
Prens Philip'in doğduğu dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri devlet otoritesinde bulunurken, Windsor Ailesi'nden Elizabeth ile evlenmesinin ardından İngiltere Kraliyet Ailesi'ne mensup olmuştu.
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 7
İşte Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth'in nostaljik fotoğrafları ile son dönem fotoğrafları...
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 8
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 9
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 10
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 11
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 12
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 13
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 14
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 15
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 16
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 17
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 18
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşına girdi - 19

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