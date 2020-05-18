Kraliçe Elizabeth'in Guinness rekorları

68 yıl önce tahta geçen Kraliçe II.Elizabeth, aradab geçen uzun yıllardan defalarca tarihe geçerek Guinness Dünya Rekoru kırdı. İşte tarihe geçen Kraliçe'nin taht yıllarındaki Guinness hikayesi...

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18.05.2020 - 15:15

Kraliçe Elizabeth'in birçok başarısı arasında bir kısmını elinde tuttuğu Guinness Dünya Rekoru unvanları da var. En uzun hüküm süren kraliçeden en zengin kraliçeye, Kraliçe Elizabeth'in 7 adet Guinness Dünya Rekoru bulunuyor.







21 Aralık 2007'de, hayatının 81 yıl ve 244 gününü dolduran Kraliçe II.Elizabeth, resmen en yaşlı Britanya kraliçesi unvanının sahibi oldu. Rekor daha önce hükümdarın büyük, büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın elindeydi.







Kraliçe Elizabeth dünyanın en uzun hüküm süren kraliçesi olma unvanıyla da biliniyor. Kraliçe, 9 Eylül 2015'te, 63 yıldan fazla hüküm sürmesinin ardından Kraliçe Victoria'nın saltanat süresini geride bıraktı.







Kraliçe Elizabeth, 2015'te rekorun önceki sahibi Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz el-Suud'un 90 yaşında ölmesiyle dünyanın en yaşlı hükümdarı oldu. Kraliçe şu anda dünyanın 4. en uzun hüküm süren hükümdarı olmakla birlikte yaşayan, en uzun süre hüküm süren hükümdar olma unvanına sahip.







Guinness Dünya Rekorları'na göre Kraliçe Elizabeth, aynı kişinin aynı anda meşru hükümdarı olduğu bağımsız ülke sayısı rekorunu da 16 ülkeyle elinde bulunduruyor. Bunun onu muhtemelen dünyanın en güçlü kadını yaptığını kabul eden rekorlar kitabı şunları söylüyor: Kraliçenin rolü sembolik ve törensel olsa da, 15 Birleşik Krallık Milletler Topluluğu ülkesinde (artı Birleşik Krallık) yaşayan 139 milyondan fazla kişi onu hükümdar olarak tanıyor.







Kraliçe Elizabeth'in görüntüsü en az 35 farklı ülkenin madeni parasında yer alıyor. Bu sayı Kraliçe Victoria için 21, Kral George V içinse 19'du.







The Sunday Times ise 2012'de, Kraliçe'nin sanat eserleri, mücevherler ve mülkler de dahil olmak üzere toplam servetinin 504 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 478 milyon 456 bin TL) olduğu tahmininde bulunmuştu.