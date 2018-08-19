Kraliçe Elizabeth'in mutfak kuralları

Sağlığına dikkat eden Kraliçe Elizabeth, sarayda patates, pirinç, makarna gibi yiyecekleri yasaklarken, sarımsak ve soğana da kısıtlama getirdi. Bu durum sarımsaklı yemekleri tercih eden Meghan Markle'a engel oldu.
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Sussex Düşesi Meghan Markle diğer Kraliyet üyelerinin aksine mutfağa girmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor.
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Geçtiğimiz aylarda 6 ay düşeslik eğitimi alacağı konuşulan Markle, kıyafet kurallarının yanında Kraliyet yemeklerine de adapte olmak için çabalıyor.
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Oyuncu olduğu dönemlerde yemeğe düşkünlüğüyle tanınan Markle, yemek yapmayı da yemeyi de seviyor. Ancak Markle'ın bir takım gıda yasaklarına alışması gerekiyor.
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Kraliyet Ailesi'nin eski aşçısı Darren McGrady, sağlığına dikkat eden Kraliçe'nin sarayda patates, pirinç, makarna gibi yiyecekleri yasakladığını söylüyor. Şefe göre sarımsak ve soğana ise büyük bir kısıtlama var.
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Diğer yandan Markle'ın yapmayı çok sevdiği Filipin soslu tavuk, bol miktarda sarımsak içeriyor. Deniz ürünleri ve çiğ et de zehirlenme riskine karşı Kraliyet üyelerine yasak.
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Sarayda, sarımsak ve soğanlı yiyecekler yenmesine herhangi bir davet olmadığı zamanlarda izin veriliyor.
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Markle, 2013 yılında verdiği bir röportajda deniz ürünlü makarnanın en sevdiği yemeklerden biri olduğunu anlatmıştı.