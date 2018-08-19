Kraliçe Elizabeth'in mutfak kuralları

1 Meghan Markle diğer Kraliyet üyelerinin aksine Sussex Düşesidiğer Kraliyet üyelerinin aksine mutfağa girmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor.

2 Geçtiğimiz aylarda 6 ay düşeslik eğitimi alacağı konuşulan Markle, kıyafet kurallarının yanında Kraliyet yemeklerine de adapte olmak için çabalıyor.

3 Oyuncu olduğu dönemlerde yemeğe düşkünlüğüyle tanınan Markle, yemek yapmayı da yemeyi de seviyor. Ancak Markle'ın bir takım gıda yasaklarına alışması gerekiyor.

4 Kraliyet Ailesi'nin eski aşçısı Darren McGrady, sağlığına dikkat eden Kraliçe'nin sarayda patates, pirinç, makarna gibi yiyecekleri yasakladığını söylüyor. Şefe göre sarımsak ve soğana ise büyük bir kısıtlama var.

5 Diğer yandan Markle'ın yapmayı çok sevdiği Filipin soslu tavuk, bol miktarda sarımsak içeriyor. Deniz ürünleri ve çiğ et de zehirlenme riskine karşı Kraliyet üyelerine yasak.

6 Sarayda, sarımsak ve soğanlı yiyecekler yenmesine herhangi bir davet olmadığı zamanlarda izin veriliyor.