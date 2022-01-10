İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı kamuoyuna açıklandı. Törende askeri geçit töreni, konserler, özel ışık gösterileri, yemek yarışması ve daha pek çok etkinlik yer alacak. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bu yıl tahttaki 70'inci yılını kutluyor. 95 yaşındaki Kraliçe için İngiltere'de Platin Jübile kutlama programı düzenlenecek. \nBuckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre kutlama programı kapsamında sokak partileri düzenlenecek, eğlence dünyasının ünlü isimleri özel bir konserde bir araya gelecek. Kutlamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in sarayları ziyarete açılacak. 1952'de 26 yaşındayken tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat'ta tahtta tam 70 yılı geride bırakacak. Yıl boyunca kutlamalar olsa da 2-5 Haziran tarihleri arasında esas kutlama etkinlikleri yapılacak. \nPlatin Jübile'de Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile'si onuruna Mayıs 2021'de başlayan, yerli ağaç örtüsünü artırmak ve korumak için kurulan Kraliçe'nin Yeşil Kanopisi ve Platin Pudding yarışması gibi girişimler Kraliçe'nin yıl dönümünün kalıcı bir hatırlatıcısı olacak. Platin Pudding yarışmasında birinci seçilen yemek, 2-5 Haziran'da halka ve resmi etkinliklerde misafirlere sunulacak.\n1400'den fazla asker, 200 at ve 400 müzisyen askeri geçit töreninde bir araya gelecek. Sadece İngiltere'de ve ülkenin anakara dışındaki topraklarında 1500'den fazla noktada değil, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin başkentlerinde de ilk kez özel ışıklar yakılacak. Kraliçe'nin taht yıl dönümü için St. Paul Katedrali'nde Şükran Günü Ayini yapılacak.\nKraliçe, Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte Epsom Downs'daki at yarışını izleyecek. Kraliçe'nin 70 yıllık saltanatını kutlamak için dünyanın en büyük eğlence yıldızlarından bazılarını bir araya getirecek olan BBC, Buckingham Sarayı'ndan özel bir canlı konser yayını yapacak. Halk, bu özel etkinliğe katılmak için başvuracak ve oylama sonunda katılımcılar belli olacak. Katılımcılar, şubat ayında açıklanacak. İngiltere'de, 2. Elizabeth'ten önce en fazla tahtta kalan monark, 63 yılla Kraliçe Victoria'ydı. 2. Elizabeth'in, 1947'de evlendiği eşi Edinburgh Dükü Prens Philip geçen yıl hayatını kaybetmişti.