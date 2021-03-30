Kraliçe Elizabeth'in torunu Peter Phillips salgında seyahat yasağını çiğnedi

Phillips'in, sorguda, bunun bir "iş seyahati" olduğu şeklinde kendini savunduğu öğrenildi. The Sun gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, kraliyet üyesiyle konuştu ve "tavsiye verdi", ancak Phillips bir iş gezisinde olduğunu açıkladıktan sonra Covid karantina kurallarını ihlal etmediği kanaatine vardı.