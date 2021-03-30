Kraliçe Elizabeth'in torunu Peter Phillips salgında seyahat yasağını çiğnedi

ntv.com.tr 30.03.2021 - 07:35
Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Peter Phillips, İngiltere'de Covid-19 salgını nedeniyle seyahat yasağı uygulanırken, geçen hafta İskoçya'nın St. Cyrus köyünde bir kadına ait evde konaklayarak, salgın protokolünü ihlal ederken yakalandı.
Prenses Anne'in 43 yaşındaki oğlu, komşular tarafından polise ihbar edilmesi üzerine sorguya alındı.
Salgın nedeniyle hala "evde kalma" kuralı uygulanırken, Phillips'in İngiltere'deki Gloucestershire bölgesinde yer alan annesinin evinde olması bekleniyordu. İskoçya sadece "zorunlu seyahate" izin veriyor.
Phillips'in, sorguda, bunun bir "iş seyahati" olduğu şeklinde kendini savunduğu öğrenildi. The Sun gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, kraliyet üyesiyle konuştu ve "tavsiye verdi", ancak Phillips bir iş gezisinde olduğunu açıkladıktan sonra Covid karantina kurallarını ihlal etmediği kanaatine vardı.
Phillips'in sözcüsü de The Sun'a yaptığı açıklamada, Phillips'in hızlı Covid-19 testleri sağlayan şirketi XL Medical ile ülke dışına seyahat ettiğini söyledi. Ancak sözcü, "Phillips’in iş amaçlı seyahat ederken konaklamasının ayrıntıları veya koşulları hakkında yorum yapmayız" dedi.
İskoçya'da, Phillips'in kaldığı evin, kız kardeşi Zara Tindall'ın okul arkadaşına ait olduğu öğrenildi.
İngiltere tahtının 17'nci varisi olan Phillips, Şubat 2020'de, bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Autumn'dan boşanma aşamasında olduğunu açıklamıştı. Bu evlilikten Savannah (10) ve Isla (9) adlarında iki kızı bulunuyor.