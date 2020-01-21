Kraliçe Elizabeth'in torunu süt reklamında (Yeni kriz yaratabilir)

Torunu Prens Harry’nin, Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini sonlandırmasıyla derin krizi yönetmek zorunda kalan Kraliçe Elizabeth’i üzecek yeni bir haber de en büyük torunu Peter Phillips’ten geldi. Prenses Anne’in oğlu Phillips, Çin’de bir süt reklamında rol aldı.
Basının ‘Megxit’ olarak adlandırdığı kraliyet ayrılığı krizinin ardından Peter Phillips’in para kazanmak için kraliyet statüsünü kullandığı bir reklamda görülmesinin yeni bir kriz yaratabileceği tahmin ediliyor.
42 yaşındaki Peter Phillips, reklamda, Kraliçe’nin Wiltshire’daki Longleat Konutu’nun önünde elinde sütüyle görülüyor.
Çin televizyonunda gösterilen süt reklamında, Kraliçe’nin konutunun bir kopyası kullanılarak, Peter, “İngiliz Kraliyet Ailesi Üyesi” olarak takdim ediliyor.
2008 yılında Peter ve Kanadalı eşi Autumn Kelly, düğün fotoğraflarının haklarını Hello dergisine satmış, geçen yıl da Çinli girişimci Dr. Johnny Hon ile görüşmeler yapmıştı.
Süt reklamı, Prens Harry’nin Kanada’da bulunan eşi Meghan Markle ve sekiz aylık oğlu Archie’nin yanına gidip yeni hayatına başlamasıyla aynı döneme denk geldi.
Evlenmelerinden sonra yaşanan sürecin hem kendisi hem de eşi Megham Markle için zorlu geçtiğini ifade eden Harry, “Meghan ile evlendiğimizde heyecanlıydık, umut doluyduk, hizmet etmek için buradaydık. Tüm bu nedenlerden ötürü işlerin bu noktaya gelmesi benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Kendim ve eşim için Kraliyet Ailesi görevlerini bırakma kararını kolay bir şekilde almadım. Yıllarca devam eden zorlukları haftalarca süren görüşmeler izledi" sözlerini dile getirmişti.