Kraliçe Elizabeth'in yeğeni David Linley 27 yıllık eşinden boşanıyor

Mobilya şirketi sahibi olarak tanınan, mobilya ve ev tasarımı üzerine kitaplar yazan Linley, Kraliçe Elizabeth’in Lord Snowdon ile evliliğinden doğan oğlu. Daily Mail’in çifte yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, boşanma nedeni Snowdon Kontu’nun iş nedeniyle uzun süre evden uzak kalması. Ayrılığa üçüncü bir kişinin neden olmadığı da özellikle belirtildi.