Kraliçe Elizabeth'in yeğeni David Linley 27 yıllık eşinden boşanıyor

Kraliçe'nin torunu Peter Phillips ile 12 yıllık eşi Autumn Kelly’nin (fotoğraftakiler) boşanma kararı almasının ardından kraliyet ailesinden bir boşanma haberi daha geldi. Kraliçe Elizabeth’in yeğeni, Prenses Margaret’in oğlu David Linley (Snowdon Kontu) 27 yıllık eşin Snowdon Kontesi Serena’dan boşanıyor.
Mobilya şirketi sahibi olarak tanınan, mobilya ve ev tasarımı üzerine kitaplar yazan Linley, Kraliçe Elizabeth’in Lord Snowdon ile evliliğinden doğan oğlu. Daily Mail’in çifte yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, boşanma nedeni Snowdon Kontu’nun iş nedeniyle uzun süre evden uzak kalması. Ayrılığa üçüncü bir kişinin neden olmadığı da özellikle belirtildi.
Çiftin bir sözcüsü, “Snowdon Kontu ve Kontesi evliliklerini dostane bir şekilde sonlandırma kararı aldı. Basının özel hayatlarına ve ailelerine saygı göstermelerini rica ediyorlar” açıklamasını yaptı.
Ekim 1993’te evlenen çiftin Charles Armstrong-Jones (20) ve Lady Margarita Armstrong-Jones (17) adlarında iki çocuğu bulunuyor.
Snowdon Kontu’nun annesi Margaret (Kraliçe’nin kız kardeşi) 2002’de hayatını kaybetti. David Linley, ünlü fotoğrafçı olan babası Antony Armstrong-Jones’un 2017’deki ölümünün ardından 2. Snowdon Kontu unvanını aldı. Margaret ile Antony Armstrong-Jones 1978 yılında boşanmıştı.