Kraliçe Elizabeth'in yerine Kate Middleton

Haberler 16.11.2021 - 10:05
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bu kez belini incitmesi nedeniyle 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için düzenlenen anma törenine de katılamadı.
Etkinlikte Kraliçe Elizabeth'in yerini Kate Middleton aldı.
Kraliçe’nin yokluğunda yerini Middleton’ın doldurması 'Taht sıralamasında değişiklik mi olacak?' yorumlarına neden oldu.
Normalde Anma Günü etkinlikleri kapsamında töreni izlemek üzere Dışişleri Bakanlığı’nın balkonuna çıkan Kraliçe’nin hemen yanında tahtın varisi Prens Charles’ın eşi Camilla Parker Bowles olurdu.
Ancak bu yıl balkonda tam ortada, yani normalde Kraliçe’nin durduğu yerde tahtın ikinci varisi Prens William’ın eşi Kate Middleton vardı. Camilla Parker Bowles ise Middleton’ın sağında bekledi.