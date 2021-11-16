Kraliçe Elizabeth'in yerine Kate Middleton

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve son olarak belini inciten ve anma törenine katılamayan Kraliçe Elizabeth'in yerinde Kate Middleton yer aldı.

Haberler 16.11.2021 - 10:05

Kraliçe Elizabeth'in yerine Kate Middleton - 1

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bu kez belini incitmesi nedeniyle 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için düzenlenen anma törenine de katılamadı.


Kraliçe Elizabeth'in yerine Kate Middleton - 2

Etkinlikte Kraliçe Elizabeth'in yerini aldı.


Kraliçe Elizabeth'in yerine Kate Middleton - 3

Kraliçe’nin yokluğunda yerini Middleton’ın doldurması 'Taht sıralamasında değişiklik mi olacak?' yorumlarına neden oldu.


Kraliçe Elizabeth'in yerine Kate Middleton - 4

Normalde Anma Günü etkinlikleri kapsamında töreni izlemek üzere Dışişleri Bakanlığı’nın balkonuna çıkan Kraliçe’nin hemen yanında tahtın varisi Prens Charles’ın eşi Camilla Parker Bowles olurdu.


Kraliçe Elizabeth'in yerine Kate Middleton - 5

Ancak bu yıl balkonda tam ortada, yani normalde Kraliçe’nin durduğu yerde tahtın ikinci varisi Prens William’ın eşi Kate Middleton vardı. Camilla Parker Bowles ise Middleton’ın sağında bekledi.

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