Kraliçe Elizabeth'ten liderlere iklim öfkesi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in iklim krizine ilişkin yaptığı açıklamalar, İngiliz basınında gündem oldu. Elizabeth liderler için, "Konuştuklarında gerçekten sinir bozucu oluyor ama yapmıyorlar" dedi.
Kraliçe sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanılmaz öyle değil mi? COP26 ile ilgili her şeyi dinliyorum duyuyorum ve hala zirveye kimin geleceğini bilmiyorum. Ortada netleşmiş bir şey yok."
"Biz sadece kendilerini gelmeyen insanları öğreniyoruz… Konuşup konuşup iş yapmayan insanlar beni irite ediyor."
31 Ekim'de Glasgow'da gerçekleşecek olan COP26 İklim Zirvesi'ne kraliyet ailesinin farklı üyelerinin de katılması planlanıyor.
BM'nin COP26 zirvesine katılmayacağını belirten birçok dünya lideri arasında Avustralya başbakanı Scott Morrison, Çin devlet başkanı Şi Jinping, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Hindistan başbakanı Narendra Modi ve Brezilya cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro yer alıyor.
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