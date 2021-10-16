Kraliçe Elizabeth'ten liderlere iklim öfkesi

İklim krizi hakkında konuşan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, liderlere sitem etti. Elizabeth, "Konuşuyorlar ama iş yapmıyorlar" dedi.

Haberler 16.10.2021 - 17:03

Kraliçe Elizabeth'ten liderlere iklim öfkesi - 1
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in iklim krizine ilişkin yaptığı açıklamalar, İngiliz basınında gündem oldu. Elizabeth liderler için, "Konuştuklarında gerçekten sinir bozucu oluyor ama yapmıyorlar" dedi.


Kraliçe Elizabeth'ten liderlere iklim öfkesi - 2
Kraliçe sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanılmaz öyle değil mi? COP26 ile ilgili her şeyi dinliyorum duyuyorum ve hala zirveye kimin geleceğini bilmiyorum. Ortada netleşmiş bir şey yok."


Kraliçe Elizabeth'ten liderlere iklim öfkesi - 3
"Biz sadece kendilerini gelmeyen insanları öğreniyoruz… Konuşup konuşup iş yapmayan insanlar beni irite ediyor."


Kraliçe Elizabeth'ten liderlere iklim öfkesi - 4
31 Ekim'de Glasgow'da gerçekleşecek olan COP26 İklim Zirvesi'ne kraliyet ailesinin farklı üyelerinin de katılması planlanıyor.


Kraliçe Elizabeth'ten liderlere iklim öfkesi - 5
BM'nin COP26 zirvesine katılmayacağını belirten birçok dünya lideri arasında Avustralya başbakanı Scott Morrison, Çin devlet başkanı Şi Jinping, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Hindistan başbakanı Narendra Modi ve Brezilya cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro yer alıyor.

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