Kraliçe Elizabeth'ten liderlere iklim öfkesi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in iklim krizine ilişkin yaptığı açıklamalar, İngiliz basınında gündem oldu. Elizabeth liderler için, "Konuştuklarında gerçekten sinir bozucu oluyor ama yapmıyorlar" dedi.

Kraliçe sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanılmaz öyle değil mi? COP26 ile ilgili her şeyi dinliyorum duyuyorum ve hala zirveye kimin geleceğini bilmiyorum. Ortada netleşmiş bir şey yok."





