Kraliçe II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı ağırlayacak

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu. Biden, Kraliçe'nin ağırlayacağı 13'üncü ABD başkanı olacak.

04.06.2021 - 09:32

Kraliçe II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı ağırlayacak - 1
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth’in gelecek hafta İngiltere'de düzenlenecek G7 zirvesi sonrası ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ı ağırlayacağı belirtildi.


Kraliçe II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı ağırlayacak - 2
Açıklamada, görüşmenin 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde yapılacağı ifade edildi.


Kraliçe II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı ağırlayacak - 3
Buckingham Sarayı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kraliçe, 13 Haziran 2021 Pazar günü Windsor Kalesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve First Lady Jill Biden ile görüşecek." ifadeleri kullanıldı.


Kraliçe II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı ağırlayacak - 4
Elizabeth, Nisan ayında eşi Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez önemli bir görüşme gerçekleştirecek.


Kraliçe II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı ağırlayacak - 5
Biden, aynı zamanda Kraliçe’nin görevi süresince gördüğü 13'üncü ABD Başkanı olacak.

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