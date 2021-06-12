Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu

G7 liderleri zirvenin ilk gününde Kraliçe II. Elizabeth'in ev sahipliğindeki resepsiyone katıldı. Liderler, Kraliçe'yle aile fotoğrafı çektirdi. (Fotoğraflar: AFP)

12.06.2021 - 13:03

Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 1
İngiltere Kraliçesi Kraliçe II. Elizabeth, G7 zirvesine ev sahipliği yapan Cornwall'daki dev botanik bahçesini ziyaret etti.


Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 2
95 yaşındaki Kraliçe'den ziyareti sonrası pasta kesmesi istendi. Bunun için de kendisine bir kılıç verildi. Kraliçe'nin pastayı kılıçla kesme çabası, gülüşmelere neden olurken; yardım eli uzatan Cornwall Düşesi Camilla oldu. Kraliçe, kesme işlemine daha sonra bıçakla devam etti.


Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 3

G7 liderleri, toplantının ardından burada Kraliçe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona katıldı.

Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 4
Liderler, bölgedeki ünlü kubbelerinin önünde Kraliçe ile aile fotoğrafı çektirdi.


Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 5
Etkinlikte, Kraliyet ailesinin diğer üyeleri de hazır bulundu.
Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 6
İşte kameralara yansıyan diğer kareler...
Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 7
Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 8
Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 9
Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 10
Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 11
Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 12
Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu - 13

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