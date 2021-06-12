Kraliçe II. Elizabeth liderlerle buluştu

95 yaşındaki Kraliçe'den ziyareti sonrası pasta kesmesi istendi. Bunun için de kendisine bir kılıç verildi. Kraliçe'nin pastayı kılıçla kesme çabası, gülüşmelere neden olurken; yardım eli uzatan Cornwall Düşesi Camilla oldu. Kraliçe, kesme işlemine daha sonra bıçakla devam etti.





