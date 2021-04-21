Kraliçe II. Elizabeth'i cenaze günü sarsan ikinci ölüm

Kraliçe II. Elizabeth geçtiğimiz cumartesi günü eşi Prens Philip'i uğurladıktan sonra özellikle atları başta olmak üzere birçok konuda danıştığı yakın dostu Sir Michael Oswald'ın ölüm haberini aldı.

21.04.2021 - 10:00 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 10:05

Kraliçe II. Elizabeth'i cenaze günü sarsan ikinci ölüm - 1
Geçtiğimiz günlerde 73 yıllık eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe II. Elizabeth, bir ölüm haberiyle daha sarsıldı.
Kraliçe II. Elizabeth'i cenaze günü sarsan ikinci ölüm - 2
Elizabeth'in özellikle atları başta olmak üzere birçok konuda danıştığı yakın dostu Sir Michael Oswald, Prens Philip'in cenaze töreninin yapıldığı gün hayata veda etti.


Kraliçe II. Elizabeth'i cenaze günü sarsan ikinci ölüm - 3
Yıllar boyunca çeşitli at yarışlarında Elizabeth'in yanında yer alan 86 yaşındaki Oswald, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.


Kraliçe II. Elizabeth'i cenaze günü sarsan ikinci ölüm - 4
Öte yandan Elizabeth vefat haberlerinin ardından 95. yaş günü için planlanan etkinliklerin birçoğunu iptal etti.


Kraliçe II. Elizabeth'i cenaze günü sarsan ikinci ölüm - 5
İngiliz basınına göre, 95’inci yaşına girecek olan Kraliçe’nin doğum günü, her zamankinden çok daha sessiz geçecek. Kutlama yapmayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak.

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