Kraliçe II. Elizabeth'i cenaze günü sarsan ikinci ölüm

Elizabeth'in özellikle atları başta olmak üzere birçok konuda danıştığı yakın dostu Sir Michael Oswald , Prens Philip'in cenaze töreninin yapıldığı gün hayata veda etti.

İngiliz basınına göre, 95’inci yaşına girecek olan Kraliçe’nin doğum günü, her zamankinden çok daha sessiz geçecek. Kutlama yapmayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak.