Kraliçe II. Elizabeth'i cenaze günü sarsan ikinci ölüm
Kraliçe II. Elizabeth geçtiğimiz cumartesi günü eşi Prens Philip'i uğurladıktan sonra özellikle atları başta olmak üzere birçok konuda danıştığı yakın dostu Sir Michael Oswald'ın ölüm haberini aldı.
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21.04.2021 - 10:00| Son Güncelleme : 21.04.2021 - 10:05
Geçtiğimiz günlerde 73 yıllık eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe II. Elizabeth, bir ölüm haberiyle daha sarsıldı.
Elizabeth'in özellikle atları başta olmak üzere birçok konuda danıştığı yakın dostu Sir Michael Oswald, Prens Philip'in cenaze töreninin yapıldığı gün hayata veda etti.
Yıllar boyunca çeşitli at yarışlarında Elizabeth'in yanında yer alan 86 yaşındaki Oswald, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Öte yandan Elizabeth vefat haberlerinin ardından 95. yaş günü için planlanan etkinliklerin birçoğunu iptal etti.
İngiliz basınına göre, 95’inci yaşına girecek olan Kraliçe’nin doğum günü, her zamankinden çok daha sessiz geçecek. Kutlama yapmayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak.
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