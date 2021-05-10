Kraliçe II. Elizabeth'in kuzeni Prens Michael'a kuzenine suçlama

Kraliçe II. Elizabeth'in kuzeni Prens Michael, kraliyet profilini kullanarak iş insanlarından para alarak onları Rusya rejiminden üst düzey isimlerle görüştürme suçlamsaıyla karşı karşıya geldi. Skandal patlayınca Buckingham Sarayı'ndan açıklama yapıldı. (Fotoğraflar: AFP)

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10.05.2021 - 15:28

Kraliçe II. Elizabeth’in kuzeni Prens Michael’in kraliyet ailesindeki konumunu yolsuzluk için kullandığı ortaya çıktı. Güney Koreli altın tüccarı taklidi yapan iki gazeteci ile görüşen Prens Michael, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetimi ile görüşme ayarlamak için toplamda 200 bin doları kabul etti.

Sözde iş insanı kılığındaki gazeteciler Putin yönetimi ile görüşme ayarlamak için 200 bin doların yeterli olup olmadığını Prens Michael'a sorduklarında, “Tabi, oldukça yeterli. Teşekkür ederim, evet. Çok teşekkürler, evet” yanıtını aldı.







Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada Prens’in kraliyet ailesi adına çalışmadığı ve onun iş ilişkileriyle ilgili açıklama yapılmayacağı ifade edildi.







Prens’in bu tip görüşmeler için Rusya’da yaklaşık 5 gün kaldığı ve 50 bin pound ücret talep ettiği de öne sürüldü. Prens Micheal’ın anneannesi tarafından Rus kökenili ve biyografisinde yer alan bilgilere göre 'Rusça çevirmenlik yapabilecek kadar Rusça bilen ilk kraliyet ailesi üyesi' olarak tanımlanıyor.







Prensin sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, Prensin Kraliçe’nin ‘resmi olmayan Rusya elçisi’ olduğu iddialarını reddetti.