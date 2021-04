Kraliçe II. Elizabeth'in uzun yaşam sırları ifşa oldu

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; The New York Post'a konuşan Kozlowski, Kraliçe'nin sağlıklı ve dayanıklı görüntüsüne dair 5 sırrını şöyle açıkladı:



Antrenman



Pek çok kişi sağlıklı bir yaşam için sıkı bir fitness programı gerektiğini düşünüyor. Ancak yazara göre Kraliçe, bu kişiler arasında değil. Kraliçe tempolu yürüşler ve at binme gibi kendisi açısından daha makul egzersizlerin yararına inanıyor. Kozlowsk da "Araştırmaların, bireylerin uygulamaya devam ettiği egzersiz türlerinin zevk aldığı türler olduğunu" söylüyor.