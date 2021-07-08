Kraliçe Maxima modası

Hollanda Kraliçesi Maxima'nın stil tercihleri Almanya ziyaretine damga vurdu Hollanda Kralı Willem Alexander'ın resmi Almanya ziyareti kapsamında, eşi Kraliçe Maxima da kendisine eşlik ediyor. Basının tüm ilgisini üzerine çeken Kraliçe Maxima, ziyaretinde giydiği birbirinden farklı kıyafetlerle dikkat çekiyor. Dün, Berlin'de ki Teknik Üniversite'ye ziyarette bulunan Kraliçe Maxima, tek eline taktığı eldivenle dikkat çekti. Tek eldivenin özel bir anlamı olup olmadığı bilinmiyor. Hollanda Kraliçesi Maxima, önceki gün taktığı çiçekli şapkasıyla da büyük ilgi toplamıştı.