Kraliçe Maxima modası

Hollanda Kraliçesi Maxima'nın stil tercihleri Almanya ziyaretine damga vurdu

08.07.2021 - 08:56

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Hollanda Kralı Willem Alexander'ın resmi Almanya ziyareti kapsamında, eşi Kraliçe Maxima da kendisine eşlik ediyor.

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Basının tüm ilgisini üzerine çeken Kraliçe Maxima, ziyaretinde giydiği birbirinden farklı kıyafetlerle dikkat çekiyor.

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Dün, Berlin'de ki Teknik Üniversite'ye ziyarette bulunan Kraliçe Maxima, tek eline taktığı eldivenle dikkat çekti.
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Tek eldivenin özel bir anlamı olup olmadığı bilinmiyor.

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Hollanda Kraliçesi Maxima, önceki gün taktığı çiçekli şapkasıyla da büyük ilgi toplamıştı.
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