Kraliçe'nin broşlarının anlamları

Dünyanın en etkileyici broş koleksiyonlarından birine sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth'in tercihlerinde maddiyattan çok manevi değerlerin öne çıktığını biliyormuydunuz? Büyük elmaslar, yakutlar, inciler ve daha fazlasıyla dolu koleksiyondaki parçalar ağırlık olarak tarihsel önemine ve anlamına göre objektifler karşısına çıkıyor. İşte harpersbazaar'ın derlediği duygusal değeri ve tarihsel anlamıyla öne çıkan broşlar...

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15.04.2020 - 07:06

The Prince Albert Brooch

Prens Albert Broş, Kraliçe Victoria'nın saltanatına kadar uzanan bir miras taşıyor. Altın set safir ve elmas parçası, Prens Albert tarafından nikâhlarından önceki gün Victoria'ya verildi.

The Scarab Brooch



Kraliçe, 1996 yılında kocası Prens Philip'ten Scarab Broş'u kişisel bir hediye olarak aldı. Bu nedenle, kendisi ve Philip'in resmi platin yıldönümü portresi için altın, yakut ve elmas parçası giydiğinde özel bir anlam taşıdı.

The Centenary Rose Brooch



2000 yılında annesine 100. doğum günü hediyesi olarak verdi. Öldükten sonra, broş (tüm mücevherleriyle birlikte) Kraliçe'ye miras bırakıldı.



The Flower Basket Brooch



Kraliçe'nin ebeveynleri, ilk çocuğu ve varisi Prens Charles'ın doğumunu kutlamak için 1948'de ona Flower Basket Brooch'u taktı. Daha sonra yenidoğan ile ilk resmi portresinde giydi. On yıllar sonra, Charles'ın ilk torunu Prens George'un vaftiz edilmesinde bu parçayı tercih etti.

The New Zealand Silver Fern Brooch



1950'lerde Auckland belediye başkanı karısı Lady Allum tarafından Kraliçe'ye verildi. "Aucklandlı kadınlardan" bir Noel hediyesi olarak hazırlandı ve Yeni Zelanda'nın amblemlerinden biri olan bir eğreltiotu şeklinde tasarlandı.

The Duchy of Lancaster Brooch



İngiltere hükümdarı 2. Elizabeth tanımlamak için kullanılan Lancaster Dükü eski bir başlık. Bu broş, Dükalık armasından oluşuyor ve Kraliçe'nin Lancaster'ı ziyaret ederken onu kullandığı biliniyor.





The Maple Leaf Brooch



Elmas, platin seti 2. Elizabeth'in annesine Kanada'ya eyalet ziyaretleri öncesinde Kral George VI'dan bir hediye olarak yapıldı. O zamandan beri, Kraliçe, Cambridge Düşesi ve Cornwall Düşesi, Kanada olaylarında giyilirken resmedildi.

The Braemar Feather Brooch



Braemar Royal Highland Derneği, tüylerden ilham alan bu eseri 2002 yılında Altın Jübile kutlaması için Kraliçe'ye verdi. Broş, İskoçya'nın yerli kuşlarından biri olan bir kartal tüyünü taklit ediyor.

The Coral Rose Brooch



Kraliçe nadiren Coral Rose Broş'u giyer, ancak bunu yaparken genellikle bir Fransız etkinliği içindir. Unutulmaz bir şekilde, Fransa ile İngiltere arasındaki dış ilişkileri geliştiren bir dizi anlaşma olan Entente Cordiale'nin yüzüncü yılını kutlayan 2004 Paris gezisi sırasında seçti.

The Chelsea Iris Brooch



Ünlü olarak, Kraliçe'nin en sevdiği etkinliklerden biri, her yıl Kraliyet Bahçe Kültürleri Derneği tarafından düzenlenen Chelsea Çiçek Gösterisidir. RHS, Kraliyet patronu Kraliçe'ye, Elmas Jübile'yi işaretlemek için bu parçayı verdi. Şekli, şovla ilişkili bir çiçek olan Iris Unguicularis'in formundan alıyor.

İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in öne zıkan broşlarınrdan bazıları...