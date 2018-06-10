Kraliçe’nin doğum gününde Meghan Markle ilk kez sarayın balkonunda
Kraliçe Elizabeth’in 92’nci doğum günü için yapılan Trooping The Colour etkinliği Buckingham Sarayı’nın balkonunda tüm kraliyet üyelerini bir araya getirdi. Yeni düşes Meghan Markle ilk kez sarayın balkonundan halkı selamladı. Markle’ın Kate Middleton’ın bir adım gerisinde durması dikkat çekti.
-
1
Dün Kraliçe Elizabeth’in 92’nci doğum günü kutlandı.
-
2
Kraliçe için Londra’da görkemli bir tören düzenlendi.
-
3
Bin kraliyet muhafızının geçit töreni düzenlediği günde, kraliyet ailesi üyeleri resmi araçlarla geçiş yaptı.
-
4
Kraliyet mensuplarının geçişinin ardından İngiliz Hava Kuvvetleri Londra semalarında şov yaptı.
-
5
Geçen ay dünyaevine giren Meghan Markle ve Prens Harry de Kraliçe’nin doğum günü kutlamaları sebebiyle Buckingham Sarayı’ndaydı.
-
6
Düğünü Londra’nın dışında yapan Sussex Dükü ve Düşesi, diğer kraliyet mensuplarıyla birlikte balkondan ilk kez halkı selamladı.
-
7
Çiçeği burnunda çift, törenin ilgi odağı oldu.
-
8
Törende Prens William'ın eşi Kate Middleton ile Meghan Markle birbirlerine yakın durdu. Bir süre sohbet eden iki genç kadın daha sonra düzenlenen töreni balkondan izledi.
-
9
Mavi bir elbise giyen Kate Middleton, geçide Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles ile aynı arabayla katıldı.
-
10
Meghan Markle ise eşi Prens Harry ile birlikte törene gitti.
-
11
Buckhingam Sarayı'nın balkonunda Kraliyet ailesi töreni izlerken ilginç detaylar da göze çarptı. Kate Middleton ve Prens William, Kraliçe Elizabeth ile yan yana dururken Prens William ile Meghan Markle onların birkaç adım gerisinde durdu.
-
12
İngiliz kraliyet ailesinin bütün üyelerini bir araya getiren şey, Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılan Trooping The Colour etkinliğiydi.
-
13
Aslında Kraliçe'nin doğum günü 21 Nisan'da. Ancak o tarihte açık havada yapılan kutlamalar için hava yeterince iyi olmadığından bu yeni yaş kutlaması Trooping The Colour geçidinin düzenlendiği gün yapılıyor.
-
14
Trooping The Colour'ın ise 1748 yılına kadar uzanan bir geçmişi var. Geçit, savaş hazırlığı sırasında savaş meydanında kime ait olduğunu bilmeleri için askerlerin üzerinde armaların bulunduğu tüm bayraklarla tek tek geçit yaparak bunları tanıtmaları geleneğinden geliyor.
-
15İşte doğum günü kutlamalarından yansıyan kareler...
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41