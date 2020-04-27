Kraliçe’nin köpek mezarlığı

, köpek sevgisiyle tanınıyor. Özellikle de çoban cinsi köpeklere hayranlığı biliniyor. Ancak çok az kişi Kraliçe’nin Sandringham’daki mülkünde bir köpek mezarlığı olduğunu biliyor.

Kraliyet konutunun etrafındaki arsa, ilk olarak 1887 yılında köpeği Noble'ın ölümünden sonra Kraliçe Victoria tarafından mezarlık olarak kullanıldı.

Kraliçe, o zamandan beri, 1965'te ölen ve mezar taşına "Kraliçe'nin sadık arkadaşı" yazılan Sugar da dahil olmak üzere, kaybettiği köpekleri için bu arsayı kullandı.