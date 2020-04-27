Kraliçe’nin köpek mezarlığı

Köpek sevgisiyle bilinen ve yıllar içinde 30’dan fazla köpeği olan Kraliçe Elizabeth’in evinin bahçesinde bir köpek mezarlığı bulunuyor. Kraliçe, yıllar içinde kaybettiği köpeklerini bu mezarlığa gömdü.

ntv.com.tr 27.04.2020 - 11:29 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 11:44

Kraliçe Elizabeth, köpek sevgisiyle tanınıyor. Özellikle de çoban cinsi köpeklere hayranlığı biliniyor. Ancak çok az kişi Kraliçe’nin Sandringham’daki mülkünde bir köpek mezarlığı olduğunu biliyor.

Kraliyet konutunun etrafındaki arsa, ilk olarak 1887 yılında köpeği Noble'ın ölümünden sonra Kraliçe Victoria tarafından mezarlık olarak kullanıldı.

Kraliçe Elizabeth, ilk çoban köpeği Susan 1959’da öldüğünde arsayı mezarlığa çevirdi.

Kraliçe, o zamandan beri, 1965'te ölen ve mezar taşına  "Kraliçe'nin sadık arkadaşı" yazılan Sugar da dahil olmak üzere, kaybettiği köpekleri için bu arsayı kullandı.
Mezar taşında “Susan’ın torununun torunu” yazan Heather adlı köpek de yine bu arsada yatıyor.
Yıllar içinde 30’dan fazla köpeği olan Kraliçe’nin ölen tüm hayanlarının Sandringham’da gömülü olup olmadığı bilinmiyor.

Elizabeth’in en son 2018’de köpeği Willow ölmüştü. Willow’un, Kraliçe’nin kalan son köpeği olduğu biliniyor. Köpeğinin ölümünün ardından Kraliçe’nin yeni köpek sahiplenip sahiplenmediği de bilinmiyor.

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