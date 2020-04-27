Kraliçe’nin köpek mezarlığı

ntv.com.tr 27.04.2020 - 11:29 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 11:44
Kraliyet konutunun etrafındaki arsa, ilk olarak 1887 yılında köpeği Noble'ın ölümünden sonra Kraliçe Victoria tarafından mezarlık olarak kullanıldı.
Kraliçe Elizabeth, ilk çoban köpeği Susan 1959’da öldüğünde arsayı mezarlığa çevirdi.
Elizabeth’in en son 2018’de köpeği Willow ölmüştü. Willow’un, Kraliçe’nin kalan son köpeği olduğu biliniyor. Köpeğinin ölümünün ardından Kraliçe’nin yeni köpek sahiplenip sahiplenmediği de bilinmiyor.