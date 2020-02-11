Kraliçe'nin torunu Peter Phillips ile Autumn Kelly boşanıyor

Kraliçe Elizabeth’in en büyük torunu Peter Phillips (42), 12 yıllık eşi Autumn Kelly ile (41) boşanıyor.
Daily Mail’in haberine göre, boşanmayı Kanadalı Autumn Kelly istedi ve bu kararı, Peter Phillips’i perişan ederken, Kraliçe’yi de üzdü.
Autumn Kelly’nin arkadaşları, Prenses Anne’in oğlu olan Peter’ın evliliğindeki kötü gidişatı görmediğini ve eşinin isteği karşısında afalladığını öne sürdü. Çiftin 9 yaşında Savannah ve 7 yaşında Isla adlarında iki kızı bulunuyor.
The Sun gazetesine göre, Meghan Markle ve Prens Harry’nin ‘Megxit’ olarak adlandırılan kraliyet görevlerini bırakma olayı, Autumn Kelly’nin kararını hızlandırdı ve Autumn Phillips şimdi ülkesi Kanada’ya dönmek istiyor.
Harry ve Meghan Markle’ın Kanada’ya taşınmalarının da çifte vatandaş olan Autumn Kelly’nin kızlarıyla birlikte Kanada’ya gitme kararını etkilediği iddia edildi.
Daily Mail’in konuştuğu bir kaynak, “Peter Phillips mutlu bir evliliği olduğunu, iki güzel kızıyla mükemmel bir ailesi olduğunu düşünüyordu ve bunun olacağını görmedi. Şimdi şoka girmiş durumda” dedi.
2008 yılında evlenen Peter ve Kanadalı eşi Autumn Kelly, düğün fotoğraflarının haklarını Hello dergisine satmıştı.
Peter Phillips, geçen ay Çin televizyonu için rol aldığı süt reklamıyla gündeme gelmişti. Peter Phillips’in, Kraliçe’nin Wiltshire’daki Longleat Konutu’nun önünde elinde sütüyle görüldüğü reklam, kraliyet statüsünü ticari bir işte kullandığı için sarayda krize yol açabileceği şeklinde yorumlanmıştı.