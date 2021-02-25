Kraliçesi Elizabeth, Harry ve Meghan'ın yerine kimin geleceğine karar verdi

Kısa süre önce Prens William'a yakın kaynaklar Cambridge Dükü'nün, kardeşi Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe Elizabeth'e takındığı aşağılayıcı ve saygısız tavır nedeniyle gerçekten "üzüldüğünü ve şoke olduğunu" öne sürmüştü. Kraliçe adına yapılan açıklamada çiftin Kraliyet'ten ayrılmasının ardından "kamu hizmetinin getirdiği sorumluluk ve görevlere devam etmenin mümkün olmadığı" belirtilmişti. Öte yandan Harry ve Meghan çifti yaptıkları açıklamada resmi rollerinden bağımsız olarak Birleşik Krallık'a ve dünyaya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtmişti. Çift, "Hepimiz hizmet hayatı yaşayabiliriz, hizmet evrenseldir" demişti.