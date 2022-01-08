Kraliçesi Elizabeth Prens Andrew'ın cezasını kesti

Hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle kraliyetteki görevlerinden ayrılan ve tüm unvanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Prens Andrew cinsel istismar davasındaki masrafları ödemek için İsviçre'deki köşkünü bir an önce satmaya çalışıyor.





