Kraliçesi Elizabeth Prens Andrew'ın cezasını kesti

Kraliçesi 2. Elizabeth pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in kurbanlarından Virgina Giuffre tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve suçlu bulunursa resmi unvanını kaybedecek olan Prens Andrew'dan maddi desteği kesti. Zor günler geçiren Prens Andrew köşkünü satmaya hazırlanıyor.

Haberler 08.01.2022 - 09:10

Kraliçesi Elizabeth Prens Andrew'ın cezasını kesti - 1

Cinsel istismar davası nedeniyle zor günler geçiren Prens Andrew'ın maddi desteği Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kesintiye uğradı.


Kraliçesi Elizabeth Prens Andrew'ın cezasını kesti - 2

Hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle kraliyetteki görevlerinden ayrılan ve tüm unvanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Prens Andrew cinsel istismar davasındaki masrafları ödemek için İsviçre'deki köşkünü bir an önce satmaya çalışıyor.


Kraliçesi Elizabeth Prens Andrew'ın cezasını kesti - 3

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Kraliçesi 2. Elizabeth'in dava masraflarını karşılamayı reddetmesi nedeniyle Prens Andrew, 17 milyon sterlin değerindeki köşkün satışa çıkardı.


Kraliçesi Elizabeth Prens Andrew'ın cezasını kesti - 4

Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu Prens Andrew, pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in kurbanlarından Virgina Giuffre tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.


Kraliçesi Elizabeth Prens Andrew'ın cezasını kesti - 5

Giuffre, York Dükü Andrew’e New York’ta dava açtı.

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