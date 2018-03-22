Kraliçe’ye 92’nci doğum günü için büyük kutlama
ntv.com.tr
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için her yıl bir öncekinden daha büyük doğum günü kutlaması yapılıyor. Bu yıl 92 yaşına girecek olan Kraliçe için aralarında Sting, Tom Jones ve Kylie Minogue'un da yer aldığı yedi sanatçının katılacağı büyük bir konser düzenlenecek.
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İngiltere Kraliçresi II. Elizabeth, 21 Nisan’da 92 yaşına giriyor.
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2Kraliçe için her geçen yıl daha fazla ses getiren doğum günü kutlamaları yapılıyor. Bu yıl da Kraliçe için hafızalarda yer etmesi amaçlanan etkinlikler düzenleniyor.
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Bu yıl Kraliçe için BBC; Sting, Shaggy, Kylie Minogue, Shawn Mendes, Tom Jones, Anne Marie ve Ladysmith Black Mambazo grubunun sahne alacağı bir konser dizisi düzenliyor.
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Royal Alberts Hall’da düzenlenecek etkinlik, sadece BBC kanalından yayınlanmakla kalmayacak, aynı zamanda bilet karşılığında müzikseverlere de açılacak. Konserleri izlemek isteyenler için en düşük bilet fiyatı 32 dolar (yaklaşık 125 TL) olarak belirlendi.
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Doğum günü etkinliğine Kraliçe’nin bizzat katılıp katılmayacağı bilinmiyor.
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6Prens William ile Kate Middleton’ın etkinlikte yer almaları bekleniyor ancak çift üçüncü bebeğini beklediğinden, etkinlikte yer alıp almayacakları belirsiz.
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719 Mayıs’ta evlenecek olan Prens Harry ve Meghan Markle için de belirsizlik söz konusu.
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65 yıldır tahtta oturan Kraliçe 2. Elizabeth ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyor.
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Onun görev süresi boyunca 13 başbakan görev yaptı. Katolik Kilisesi 7 Papa değiştirdi.