Kraliyet Ailesi'nde işe alım sırasında ince dikkat testi

"Bu konuda olağanüstü yetenekli olması gerekiyor adayın. Bunun için geçilmesi gereken test ise odadaki ölü sineği bulmak. Bu sinek odanın herhangi bir yerine, halının üzerine ya da şöminenin önüne bilerek konuluyor. Temizlik görevlisi adayının bu sineği fark etmesi gerekiyor. Üstelik sadece bu da yeterli değil. Sineği fark edip eğilerek onu bulunduğu yerden alması gerekiyor."