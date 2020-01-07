Kraliyet Ailesi'nde işe alım sırasında ince dikkat testi

Dünya çapında ilgiyle takip edilen Kraliyet Ailesi ile ilgili bir bilgi daha kamuoyu ile paylaşıldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sarayında temizlik görevlisi olarak işe girmek isteyenlerin dikkat ölçmek amacısyla sıradışı bir teste tabi tutulduğu ortaya çıktı.

Sandringham Sarayı'nda işe alım bölümünün başkanı olan Tracey Waterman, saraya alınacak temizlik görevlisinin çok ince bir dikkat testinden geçirildiğini anlattı.

Bir temizlik görevlisinin detayları fark edebilmesi aranan özelliklerden biri olduğunu belirten 
Waterman'ın temizlik görevlisi alımı sırasında gözönünde bulundurdukları kriterleri şöyle anlattı:

"Bu konuda olağanüstü yetenekli olması gerekiyor adayın. Bunun için geçilmesi gereken test ise odadaki ölü sineği bulmak. Bu sinek odanın herhangi bir yerine, halının üzerine ya da şöminenin önüne bilerek konuluyor. Temizlik görevlisi adayının bu sineği fark etmesi gerekiyor. Üstelik sadece bu da yeterli değil. Sineği fark edip eğilerek onu bulunduğu yerden alması gerekiyor."

Waterman'ın söylediğine göre 10 adaydan sadece yarısı ölü sineği bulabiliyor. Geri kalanı fark etmiyor. Detaylara gereken önemi vermediği için de işe alınmıyor.

Kraliçe'nin temizlik görevlileri haftada 7 gün çalışıyor. Aldıkları aylık ücret ise bin 228 sterlin.

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