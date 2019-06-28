Kraliyet Ailesi'nde tartışmalı tatil

Bildiğimiz gibi bu, Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk Afrika seyahati değil. 2017 yılında Markle'ın doğum gününü kutlamak için Afrika'ya giden Sussex çift, baş başa romantik bir tatil yapmıştı. Zamanda daha da geriye gidecek olursak, Meghan ve Harry çiftinin, 2016 yılında Botswana'da yıldızların altında kamp bile yapmışlığı var. Ancak program açıklanmadan aylar önce ortaya atılan iddialar çiftin kararını tartışmalı hale getirdi.