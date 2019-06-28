Kraliyet Ailesi'nde tartışmalı tatil
Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie ile gerçekleştirecekleri ilk aile tatillerinin adresi belli oldu. İngiliz Kraliyet trio'su, yaz sonunda Güney Afrika'ya gidecek. Bu tatili tartışmalı hale getiren ise programdan çok önce ortaya atılan; Harry'nin aile içindeki gerginlikten kaçmak için Afrika'ya taşınacağı iddiaları.
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1İngiliz Kraliyet Ailesi'nin tartışmalı çifti Meghan Markle ve Prens Harry'nin Archie'nin doğumundan sonra yapacakları ilk aile gezileri duyuruldu. Bu gezi, Güney Afrika'ya gerçekleştirilecek.
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Geziyi kendilerine özel açılan ve aslında var olmaması gereken Instagram hesabından duyuran çift, bu paylaşımla birlikte dikkatleri yeniden üzerine çekti.
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Bildiğimiz gibi bu, Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk Afrika seyahati değil. 2017 yılında Markle'ın doğum gününü kutlamak için Afrika'ya giden Sussex çift, baş başa romantik bir tatil yapmıştı. Zamanda daha da geriye gidecek olursak, Meghan ve Harry çiftinin, 2016 yılında Botswana'da yıldızların altında kamp bile yapmışlığı var. Ancak program açıklanmadan aylar önce ortaya atılan iddialar çiftin kararını tartışmalı hale getirdi.
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Geçen nisanda Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebeklerinin doğumunun ardından Afrika’ya gideceği hatta yerleşeceği iddia edildi. Uluslararası bir görevin, Harry ile ağabeyi Prens William'ın arasındaki gerginliği azalatmak için planlandığı öne sürüldü.
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5Bu iddialardan 3 ay sonra çiftin Güney Afrika'ya gitme kararı alması, Kraliyet Ailesi içindeki gerginlikleri tekrar gündeme getirdi.