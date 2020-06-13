Kraliyet Ailesi'nde yeni dönem: Kraliçe'den online toplantı

68 yıldır monarşiyi yöneten Kraliçe'yi corona virüs bile yıldıramadı. 94 yaşındaki 2. Elizabeth tahtı, 50 yıldır bekleyen oğluna vermek yerine dijitalden yönetmeye başladı.

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13.06.2020 - 12:55

Salgın nedeniyle resmi konutu Buckingham Sarayı'ndan ayrılıp marttan bu yana Windsor Kalesi'nde yaşayan Kraliçe'nin aşı bulunana kadar kamu görevlerini uzaktan yürütemeyeceğinden korkuluyordu.

Hatta Kraliyet Ailesi'nin resmi biyografi yazarı, önceki gün Kraliçe'nin devrinin geçerliliğini kaybettiğini, artık oğlu Prens Charles'ın (71) tahtın yeni sahibi olduğunu açıkladı.

Ancak tam o sıralarda Kraliçe'nin resmi görevlerine 4 hazirandan itibaren Zoom uygulaması üzerinden devam ettiği ortaya çıktı.

Önceki gün Kraliçe'nin katıldığı 20 dakikalık toplantıdan görüntü paylaşıldı. Kraliçe böylece kraliyet tarihinde dijital saltanat dönemini başlatan hükümdar olarak bir ilke imza attı.

Salgının ilk aylarında Kraliçe'nin her türlü tedbiri alarak virüsten korunması, buna karşın oğlu Veliaht Prens Charles'ın virüse yakalanması da Kraliçe'nin tahtaki yerini sağlamlaştırdı.