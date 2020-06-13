Kraliyet Ailesi'nde yeni dönem: Kraliçe'den online toplantı

68 yıldır monarşiyi yöneten Kraliçe'yi corona virüs bile yıldıramadı. 94 yaşındaki 2. Elizabeth tahtı, 50 yıldır bekleyen oğluna vermek yerine dijitalden yönetmeye başladı.

13.06.2020 - 12:55

Kraliyet Ailesi'nde yeni dönem: Kraliçe'den online toplantı - 1
İngiltere Kraliyeti'ni 68 yıldır yöneten Kraliçe 2. Elizabeth (94) corona virüs salgınından da tahtını korumayı başararak çıktı.
Kraliyet Ailesi'nde yeni dönem: Kraliçe'den online toplantı - 2
Salgın nedeniyle resmi konutu Buckingham Sarayı'ndan ayrılıp marttan bu yana Windsor Kalesi'nde yaşayan Kraliçe'nin aşı bulunana kadar kamu görevlerini uzaktan yürütemeyeceğinden korkuluyordu.
Kraliyet Ailesi'nde yeni dönem: Kraliçe'den online toplantı - 3
Hatta Kraliyet Ailesi'nin resmi biyografi yazarı, önceki gün Kraliçe'nin devrinin geçerliliğini kaybettiğini, artık oğlu Prens Charles'ın (71) tahtın yeni sahibi olduğunu açıkladı.
Kraliyet Ailesi'nde yeni dönem: Kraliçe'den online toplantı - 4
Ancak tam o sıralarda Kraliçe'nin resmi görevlerine 4 hazirandan itibaren Zoom uygulaması üzerinden devam ettiği ortaya çıktı.
Kraliyet Ailesi'nde yeni dönem: Kraliçe'den online toplantı - 5
Önceki gün Kraliçe'nin katıldığı 20 dakikalık toplantıdan görüntü paylaşıldı. Kraliçe böylece kraliyet tarihinde dijital saltanat dönemini başlatan hükümdar olarak bir ilke imza attı.
Kraliyet Ailesi'nde yeni dönem: Kraliçe'den online toplantı - 6
Salgının ilk aylarında Kraliçe'nin her türlü tedbiri alarak virüsten korunması, buna karşın oğlu Veliaht Prens Charles'ın virüse yakalanması da Kraliçe'nin tahtaki yerini sağlamlaştırdı.

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