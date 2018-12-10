Kraliyet ailesinin dev Noel ağacı hazır
ntv.com.tr
İngiliz kraliyet ailesinin yaşadığı Kensington Sarayı’nın bahçesinde dev bir Noel ağacı hazırlandı. Saray, resmi Twitter hesabından ağacın hazırlanma evresini paylaştı.
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İngiliz kraliyet ailesinin yaşadığı Kensington Sarayı’nın bahçesinde dev bir Noel ağacı hazırlandı.
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Prens William ve Kate Middleton ile Prens Harry ile Meghan Markle’ın ilkbahara kadar taşınmasından önce halihazırda birlikte yaşadığı sarayın bahçesinde kurulan dev ağacın hazırlanma aşaması, Kensington Sarayı’nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
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9 metre yüksekliğindeki ağacın hazırlanması saatler sürdü.
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Kraliyet ailesi için her yıl hem sarayın içinde hem de dışında gösterişli Noel ağacı süslemesi yapılıyor.
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5Buckingham Sarayı'nda 2012 yılı Noel süslemeleri...
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61969 yılında Noel hazırlığı...
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72017 yılında Windsor Kalesi'ndeki malikanede renkli Noel...
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81848 yılında, Kraliçe Victoria döneminde Noel süslemeleri böyle yapılıyordu.
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9Önümüzdeki yıldan itibaren kraliyet ailesi üyeleri aynı bahçede aynı Noel ağacının altında buluşamayacak. Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Prens William ve Kate Middleton’ın üç çocuğuya birlikte yaşadığı Kensington Sarayı’ndaki malikaneden taşınma kararı aldı.
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10Kararda, Markle’ın Middleton’la anlaşamaması ve Markle’ın yeni doğacak bebeğini ‘akvaryum’a benzettiği sarayda büyütmek istememesi gibi gerekçelerin etkili olduğu iddia edildi.