Kraliyet ailesinin doğal halleri
Her ne kadar kameraların önünde çalışılmış pozlarıyla görsek de İngiliz kraliyet üyeleri de insan! İşte saraylıların, sarayın dışındaki doğal halleri...
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Her zaman katı kurallarıyla ve mükemmele yakın görünümleriyle gündeme gelen kraliyet ailesi üyelerinin bazı fotoğrafları sıradan insanlarınkiyle neredeyse aynı.
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Kraliçe Elizabeth, Prens William, Prens Harry, Kate Middleton gibi her zaman göz önünde olan kraliyet üyelerinin kah şakalaşırken, kah gülerken kah sohbet ederken doğal görünümleri dikkat çekici.
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Örneğin Prens William, öğrencilik yıllarına ait fotoğrafında bir prensten çok herhangi bir öğrenci gibi durmuyor mu?
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4İşte İngiliz kraliyet ailesinin sarayın dışından yansıyan doğal halleri...
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