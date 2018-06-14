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Kraliyet ailesinin doğal halleri

Her ne kadar kameraların önünde çalışılmış pozlarıyla görsek de İngiliz kraliyet üyeleri de insan! İşte saraylıların, sarayın dışındaki doğal halleri...

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    Her zaman katı kurallarıyla ve mükemmele yakın görünümleriyle gündeme gelen kraliyet ailesi üyelerinin bazı fotoğrafları sıradan insanlarınkiyle neredeyse aynı.

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    Kraliçe Elizabeth, Prens William, Prens Harry, Kate Middleton gibi her zaman göz önünde olan kraliyet üyelerinin kah şakalaşırken, kah gülerken kah sohbet ederken doğal görünümleri dikkat çekici.

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    Örneğin Prens William, öğrencilik yıllarına ait fotoğrafında bir prensten çok herhangi bir öğrenci gibi durmuyor mu?

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    İşte İngiliz kraliyet ailesinin sarayın dışından yansıyan doğal halleri...
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