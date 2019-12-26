Kraliyet ailesinin Noel kutlaması

Kraliyetin Noel buluşmasında gözlerin çevrildiği bir diğer isim de adı taciz skandalıyla gündeme gelen ve BBC’ye verdiği röportaj sonrası tepki çekmesiyle birlikte kraliyet görevleri sonlandırılan Prens Andrew oldu. Prens Andrew, kraliyet ailesinin kilise yolundak gösterişli yürüyüş seremonisine katılmadı. Ağabeyi Prens Charles ile birlikte sessiz bir şekilde kiliseye girerken görüldü.