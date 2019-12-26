Kraliyet ailesinin Noel kutlaması

İngiliz kraliyet ailesi, dün Kraliçe Elizabeth’in Sandringham konutunda verdiği geleneksel Noel yemeğinde buluştu.
Yemek öncesi St Mary Magdalene Kilisesi’nde Noel ayinine katılan kraliyet üyeleri, kiliseye giderken halkın sevgi gösterisiyle karşılandı.
Kate Middleton ve Prens William, Noel buluşmasına çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte katıldı.
Prenses Charlotte, annesi Kate Middleton ile birlikte halkla yakın temas kurarak kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı.
Hatta Prenses Charlotte, tekerlekli sandalyeli hayranına sarılmasıyla dikkat çekti.
Noel buluşmasının en ilgi çeken ismi olan Prenses Charlotte için İngiliz basını “Prenses herkesten rol çaldı” yorumunu yaptı.
Kraliyetin Noel buluşmasında gözlerin çevrildiği bir diğer isim de adı taciz skandalıyla gündeme gelen ve BBC’ye verdiği röportaj sonrası tepki çekmesiyle birlikte kraliyet görevleri sonlandırılan Prens Andrew oldu. Prens Andrew, kraliyet ailesinin kilise yolundak gösterişli yürüyüş seremonisine katılmadı. Ağabeyi Prens Charles ile birlikte sessiz bir şekilde kiliseye girerken görüldü.
Andrew’in kızları Prinses Beatrice ve Prense Eugenie ise kraliyet ailesi yürüyüşünde boy gösterdi.
Kraliçe, Noel yemeğine tekbaşına ev sahipliği yaptı. Dört gün hastanede tedavi gören ve önceki gün hastaneden taburcu edilen Kraliçe’nin 98 yaşındaki eşi Prens Philip Sandringham buluşmasında yer almadı.
İşte kraliyet ailesinin gösterişli Noel kutlamasından yansıyanlar...
Prens Charles ve eşi Camilla
Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozziconi
Prens Edward, Wessex Kontesi Sophie, James Viscount Severn ve Lady Louise Windsor
Snowdon Kontesi Serena
Prenses Anne